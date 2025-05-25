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娛樂 最新消息

NCT WISH卡哇伊首攻台 中文撩粉從早問候到晚 驚喜唱《那不是雪中紅》

NCT WISH的遼（左起）、陸、勇志、是溫、咲哉及栽禧拿著代表色氣球，模樣十分青澀可愛。（記者王文麟攝）NCT WISH的遼（左起）、陸、勇志、是溫、咲哉及栽禧拿著代表色氣球，模樣十分青澀可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團NCT WISH昨首度在台開唱，他們活力滿滿又卡哇伊，數度掀起全場尖叫聲。此行來台他們逛了通化夜市，是溫大讚芒果冰新鮮又好吃，咲哉則稱地瓜球很對味。

NCT WISH是SM娛樂去年推出的男團，6名成員由2名韓國人、4名日本人組成，他們青澀可愛，昨開場一連獻唱《WISH》、《Steady》及《Sail away》等歌曲，嗨翻全場。不僅如此，他們為致敬前輩，表演了SJ、少女時代、EXO的歌曲，台下歡呼聲連連。

NCT WISH的勇志（前排左起）、咲哉、陸和栽禧（中排左起）、遼演出活力四射，隊長是溫在最後面，一頭白髮相當亮眼。（記者王文麟攝）NCT WISH的勇志（前排左起）、咲哉、陸和栽禧（中排左起）、遼演出活力四射，隊長是溫在最後面，一頭白髮相當亮眼。（記者王文麟攝）

6人都準備了中文，勇志說「NCTzen（粉絲名）今天加油」，遼告白「我愛你」，是溫叫粉絲「起床」，咲哉是「要夢到我喔」，陸問「開心嗎」，栽禧道「晚安」，一整天的問候語都有了。

他們在520時曾表演王心凌的《愛你》，2分鐘片段僅花5分鐘就學會了。6人昨晚則表演了台灣男團JPM的《那不是雪中紅》，超有創意的選曲讓在場台粉又驚又喜，忍不住跟著一起唱。

NCT WISH每個成員都長得超精緻，栽禧認為咲哉最像撕漫男，認為他剛出道時臉頰肉肉的，現在嬰兒肥消掉，更有男人味了。遼則分享自己是NCT127的粉絲，透露在廁所遇到前輩道英，害羞到拔腿就跑，有趣故事笑翻眾人。

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