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8歲波妞想當女團歌手！ 吐槽老爸修杰楷舞技差

修杰楷（右）公開與8歲波妞的父女對話，可愛又溫馨。（翻攝自IG）修杰楷（右）公開與8歲波妞的父女對話，可愛又溫馨。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷與賈靜雯婚後育有2女，他近日於社群分享父女對話，8歲的小女兒波妞學校社團課要表演話劇，他好奇詢問女兒未來想不想當演員，沒想到波妞想都沒想就拒絕，他為此感到訝異，進而詢問原因，得到的回答是「演員太辛苦了。」波妞似乎將父母平時工作的辛勞都看在眼裡。

波妞表示，未來想成為像BLACKPINK一樣的歌手，也想和火星人布魯諾同台合作，並稱自己有認真學習唱歌、跳舞，修杰楷詢問：「那妳會教我跳舞嗎？」波妞不僅回絕，還無情吐槽：「你跳舞不好看。」讓修杰楷哭笑不得說：「我很會跳舞耶！妳為什麼會知道我跳舞不好看？」他後來在IG解釋：「應該不是舞技不夠，是她標準太高吧！」

修杰楷又問：「回家想看到我還是媽媽？」只見波問甜笑回：「都想要。」他一聽就知道不對勁，當場戳破女兒謊言：「妳是不是不好意思說想看到媽媽？然後就有點尷尬，因為我在妳面前。」波妞笑而不語，修杰楷作勢生氣，開玩笑說：「我明天不回家了！」父女可愛又溫馨的對話，吸引20萬網友搶看。

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