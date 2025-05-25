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娛樂 最新消息

幻藍小熊返台封街寵粉 乾爹入圍金曲獎與有榮焉

幻藍小熊結束海外宣傳，昨在台北舉辦簽票會造勢。 （記者陳奕全攝）幻藍小熊結束海外宣傳，昨在台北舉辦簽票會造勢。 （記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團幻藍小熊昨天身穿甜美制服，現身台北簽票會造勢宣傳，對於「乾爹」于傳勇及「乾媽」金智湖以《COCOCO》角逐本屆金曲獎的最佳單曲製作人獎，6名成員第一時間感動噴淚，表示典禮當天會陪恩師一起走紅毯，預告戰袍要走性感路線。

幻藍小熊下月將參加「GENBLUE兒童新樂園演唱會─K-POP狂歡音樂祭 女團之夜」，昨於香堤大道封街舉辦韓文專輯亞洲巡迴最終站簽唱會，吸引大票粉絲，提到前陣子跑海外宣傳最難忘的事，大夥都說是在泰國體驗吃蟲。

被封為「采大膽」的采甄，分享吃蟋蟀的心得，「其實很像餅乾，脆脆的，不難吃。」許媛媛表示，「感覺像吃豆子，補充蛋白質。」

正妹忙內NICO看到滿滿的蟲狂起雞皮疙瘩，結果下一秒打翻整包蟲子，當場嚇到驚聲尖叫。

預告披性感戰袍 陪恩師走金曲紅毯

對於恩師入圍本屆金曲獎的最佳單曲製作人，幻藍小熊感到與有榮焉，隊長XXIN表示：「小時候覺得金曲獎離我們很遙遠，沒想到竟然有機會進入這個音樂殿堂，這也勉勵我們要繼續努力，希望下一次入圍名單有我們的名字。」XXIN透露團員打算以性感風走紅毯，搶先暴雷，下一張回歸單曲會走HOT GIRL的風格。

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