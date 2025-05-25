蕭煌奇世壯運帕拉柔道摘金！網友笑虧「目中無人」 歌王拋地獄梗「看電影慶功」

蕭煌奇以直落二擊敗對手，在世壯運的柔道賽事順利奪下金牌。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇昨天參加雙北世壯運，曾是國手的他，在帕拉柔道男子90公斤級賽事，以直落二勇奪金牌，超級風光；他從不因為失明而失志，對於網友虧他「目中無人」奪金，賽後親自回文「我不是目中無人，只是藤虎（《航海王》角色）發威。」還有人好奇他到底有什麼不會？蕭煌奇則幽默回應「生小孩」。

蕭煌奇（上）重返柔道賽場，直呼心情比演唱會緊張。（記者陳逸寬攝）

國小開始練柔道 稱「開打」比「開唱」緊張

蕭煌奇奪金牌沒安排慶功，幽默表示要去「看」電影。（記者陳逸寬攝）

蕭煌奇賽後受訪謙虛表示：「覺得是對方放水，我才比較有機會順利拿到金牌。」對於難得到小巨蛋參賽而不是開唱，他直呼：「要上場比賽心情好緊張，很像回要20幾年前比賽的狀態，大家看著你上台，比唱演唱會還緊張。」

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蕭煌奇從國小開始練習柔道，自認重返賽場不會感到生疏，「記憶是內化在心裡，所以不需要太去想，自然而然會有動作出現。」只是今年已經48歲，擔心會輸在體力。

盼奪第5座金曲獎 圓夢開「五金行」

蕭煌奇這次帶傷參賽，希望能激勵更多人一起運動，同時也鼓勵自己，「人生沒有什麼事情好害怕，也許運動就能讓自己很開朗，心情很開心。」

至於拿下金牌應該如何慶功，蕭煌奇透過經紀人回應，打算去「看」一場電影，繼續維持日常的生活，他31日將在北流開唱，目前正在如火如荼籌備中。

除了在柔道賽場的好表現，蕭煌奇出道後的奪金運超旺，光是在金曲獎就手握4座台語歌王，還有獲得3張台語專輯獎項的肯定，他近來才以專輯《沒事的》入圍第36屆金曲獎的最佳華語男歌手，期盼下月奪下第5座歌王，完成開「五金行」的目標。

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