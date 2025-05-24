（人物專訪）許藍方動完腦手術又暈倒！ 曝立好遺囑

許藍方看待死亡相當豁達，鼓勵大家可以提早面對身後事，才不會留下遺憾。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

許藍方上個月剛做完腦部動脈瘤手術，出院不到一個月就復工，前幾天還傳出暈倒消息，她接受專訪透露最新近況，坦言可能是自己術後輕忽了醫生叮嚀她日常姿勢轉換要注意，才會暈倒，表示目前並無大礙，會再定期追蹤。而她最近身體頻亮紅燈，被問到「緋聞好友」王少偉是否有送上關心，許藍方笑回︰「他說會幫我唸經祈福。」

許藍方在術前曾寫下遺囑，也提到簽下名字那一刻，發現自己沒有遺憾，反而很滿足。許藍方說很鼓勵大家能夠提前做好準備，遇到問題就面對、解決，「至少我已經交代好了，可以安心去。」

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而她對「死亡」也有屬於自己一套浪漫見解，坦言自己沒有到懼怕死亡，反而會嚮往死後世界，認為那裡人跟人是用「意念」溝通，會是很和平的、沒有貪嗔癡慢疑等煩惱，「我會覺得如果該是這樣會有多好，我相信每個人的身體軀殼是暫時的，但靈魂不會死亡，它只會去不同的地方。」

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