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娛樂 最新消息

《藝人閃兵．免役體位掀話題》小煜僵直性脊椎炎 劉以豪椎間盤突出

陸一龍過去曾當過憲兵，直呼當兵是榮耀。（記者王文麟攝）陸一龍過去曾當過憲兵，直呼當兵是榮耀。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎、李紹綾／台北報導〕演藝圈閃兵風波引起熱論，威廉、陳大天、陳零九等人都因為牽涉閃兵案，演藝事業受到影響，其中威廉所屬的棒棒堂後續規劃被迫暫時停擺，成員小煜昨出席品牌開幕被問及團體活動時，坦言目前就等待；而出席洗卸產品代言的劉以豪不諱言，自己兵役體檢時發現椎間盤突出被驗退。對於閃兵話題，資深藝人陸一龍則認為當兵是榮耀，更點名閃兵的陳大天直呼：「我看他個子很好，有手有腳幹嘛不當兵！」

劉以豪大學畢業收兵單，因椎間盤突出被驗退。（記者陳奕全攝）劉以豪大學畢業收兵單，因椎間盤突出被驗退。（記者陳奕全攝）

小煜因為僵直性脊椎炎免役，至今都須持續復健、吃藥，他之前錄《全明星運動會》時受傷，去檢查發現膝蓋受傷、韌帶斷掉，結果當時沒選擇開刀導致惡化，直至發現膝蓋錯位、半月板破裂才趕緊動刀，因此現在一旦遇上天氣變化、壓力大時膝蓋都會疼痛。小煜也有感而發表示，藝人通常都以完美狀態站在螢光幕前，吃藥、復健很痛苦的一面反而不會讓大家看到。

小煜僵直性脊椎炎免役至今仍要復健。（記者王文麟攝）小煜僵直性脊椎炎免役至今仍要復健。（記者王文麟攝）

劉以豪昨透露自己是被判定屬不合當兵的丙等體位，他推測應該是以前讀設計系時，經常坐姿不良、翹腳、趴地畫畫傷到神經，導致有陣子左腳只要站1、2分鐘就會痛到無法動彈，因此復健了1年，他現在左腳仍不時會痠痛，若看到他在拉筋、摸腳，就是左腳又開始變得緊繃。

陸一龍酸陳大天有手有腳

憲兵退伍的陸一龍昨參加關懷演藝人員基金會端午節聯歡餐會，自豪表示服役期間曾服務過蔣中正、蔣經國兩任總統，被問及「藝人閃兵」看法，他隨即直呼：「我接到兵單立刻就去當兵，這是榮耀！」認為男人要當兵，才會變成熟。

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