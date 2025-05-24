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陳奕迅康復攻雄蛋！ 高捷獻「台語問候」暖場

陳奕迅康復重返舞台，開口就讓歌迷感到安心。（My Kan提供）陳奕迅康復重返舞台，開口就讓歌迷感到安心。（My Kan提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕暌違12年，金曲歌王陳奕迅重返高雄巨蛋，他歷經新冠確診延期，期間又被網友瞎爆死訊，昨晚「滿血回歸」以絕佳狀態登台。為了久違的南台灣歌迷，陳奕迅特地為高雄捷運錄製到站廣播，演唱會期間只要搭乘高雄捷運抵達巨蛋站，就有機會聽見他以親切的台語打招呼。

陳奕迅重返高雄巨蛋，共舉辦6場演唱會。（My Kan提供）陳奕迅重返高雄巨蛋，共舉辦6場演唱會。（My Kan提供）

6場演唱會 吸金2.3億

陳奕迅 「FEAR and DREAMS」高雄站昨天舉辦首場，這套巡演正式邁入第160場，為倒數階段揭開序幕。陳奕迅重返高雄巨蛋連續兩週開唱，共舉辦6場演唱會，票房開出紅盤，粗估進帳台幣2.3億。

昨晚首場滿場歌迷熱情回應，重新站上舞台的陳奕迅氣力十足，開口一唱便讓粉絲安心又感動，開場他選唱《2001太空漫遊》、《人神鬥》等粵語歌曲，率領舞者完全沉醉在演出之中。

陳奕迅接著帶來《兄妹》、《心的距離》及《我們》，這3首國語歌曲接連鋪陳出「Fear」章節中最為私密及真實的情感重量，直接唱進台灣歌迷的心。

演唱會氣氛一路飆升至尾聲，陳奕迅唱完《我們萬歲》後，終於開口向觀眾送上問候，而在安可橋段，他換上巡演限定的周邊T恤，以驚喜的安可曲回應滿場熱情。這套巡演每天的安可曲目皆不重複，也不會提前揭曉，歌迷早已習慣提前猜歌，演唱會後交流心得。

此外，陳奕迅為了高雄站的演出祭出限定驚喜，演唱會期間，每天下午1點至晚間8點，只要搭乘高雄捷運抵達巨蛋站，就能聽見歌王以親切的台語打招呼，成為意想不到的暖心彩蛋。

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