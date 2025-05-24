藤卷亮太盼15年Hot登台 今晚颳粉雪消暑 j-hope迫不及待嗨唱兩天

藤卷亮太被台灣炎熱天氣嚇到，希望今天的演出能颳起「粉雪」。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日韓巨星今天接連在台開唱，日本歌手藤卷亮太出道22年首度在台舉行個唱，「BTS」防彈少年團暌違7年再有成員來台，j-hope將在林口體育館連唱兩天。

藤卷亮太首次海外演出就獻給台灣，今天晚間6點在Legacy Taipei開唱。其實藤卷亮太在2010年曾隨樂團「Remioromen」一起來台灣，拍攝日本巡演的場刊照，當時就想著何時能來台灣演出，怎料過了15年才實現。

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藤卷亮太收下牛軋糖當禮物，十分開心。（記者陳奕全攝）

難得來台，藤卷亮太想吃牛肉麵、小籠包，現場記者還送上牛軋糖、鳳梨酥當作禮物，他大讚牛軋糖的花生很香，「本來以為是脆的，但很有嚼勁，感覺吃完可以去跑馬拉松了！」

他的神曲《粉雪》、《3月9日》在日本是KTV的熱門歌曲，在台灣也有不少人將其奉為神曲。藤卷亮太得知這兩首歌在台灣KTV很受歡迎十分意外，透露自己在日本與朋友續攤唱KTV時，如果有人點歌，他也會獻唱這幾首歌助興。

藤卷亮太知道台灣有不少人支持他，希望大家在演唱會上能夠一起享受。最後更笑說台北實在太熱了，「聽說台北冬天也不會下雪，唱到《粉雪》這首歌的時候，我會在台灣颳起風雪。」

j-hope表示迫不及待要來台北了。（翻攝自IG）

韓國天團「BTS」防彈少年團的成員j-hope今起一連兩天於林口體育館開唱，他在IG上表示「迫不及待要來台北」。他抵達桃園機場後，揮手向現場鏡頭打招呼。

j-hope昨上午從仁川機場啟程，韓媒與他閒話家常，詢問台灣有什麼好吃的？j-hope表示到了當地後再來找找看有什麼美食，沒想到就在IG上曬出牛肉麵的照片，雖未透露是在韓國還是台灣吃的，但看得出來他對台灣美食的渴望。

j-hope在IG曬出牛肉麵的照片。（翻攝自IG）

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