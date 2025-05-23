張世返台宣傳瑠公圳 7天連跑30通告

張世（右三）與角色「趙志昇」將軍電影原人物柳哲生家人相見歡，左二為導演賴俊羽。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張世為宣傳電影《搜查瑠公圳》特別返台，創下一個禮拜跑30個通告的紀錄，勤跑映後的他更與角色「趙志昇」將軍的原型人物柳哲生家屬在後台相見歡。

柳哲生的女兒在後台見到張世，緊緊盯著他，像在尋找父親的影子，其他晚輩也認證張世長得像外公，讓張世相當欣慰。柳哲生將軍當年蒙受冤屈卻也展現軍人高風亮節的風骨，讓同樣出生於軍人世家，爸爸也是將軍的張世，十分有共鳴，當初點頭演出也是想要藉此緬懷父親。

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張世稱父親慈祥又有智慧，自認若有兒女一定也是個慈父，家中有毛小孩的他，笑認對寵物非常寵愛，教育則是由太太負責，「牠聽我太太，然後總是來我這邊要肉吃，找我玩。」

從影40年來首次如此密集的接受媒體訪問，張世甘之如飴，「其實我幾乎不經營個人社群，也不知道台灣粉絲是否還記得我，因為我只希望能透過我演的角色，讓來看我戲的人能夠感同身受。」電影在今天上映。

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