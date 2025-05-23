《人物專訪》鬼家人台灣IP成功外銷國際 監製金百倫期待合作台泰驚悚大亂鬥

泰版監製班莊（左）、泰版導演查揚諾（右）笑說最驚訝的是台版監製金百倫的美貌，3人受訪有說有笑，合作非常愉快。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

台灣IP外銷國際，電影《鬼家人》是個成功的案例，監製金百倫攜手泰版《冥婚鬧泰大》監製班莊、導演查揚諾接受專訪，班莊坦承：「泰國人怎沒想到這樣拍，怎麼是台灣先拍走？」金百倫不怕被泰版比下去，形容泰版像混血兒，「都是我的孩子，被誇我都會很開心。」

班莊在香港看了《鬼家人》後立刻決定著手改編，並相中人氣組合「BKPP」的化學反應，直言「如果不是他們兩個，我就不拍了」，所幸兩人很快就答應，甚至帶資進組。

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泰方僅花兩週就提出改編計畫，監製金百倫欣然接受，畢竟《鬼家人》致敬了班莊的作品《鬼影》，如今班莊找上門，自然一口答應。金百倫期待有新的想法加入，電影能長成不認識的樣子，她也不擔心作品被「魔改」，完全信任班莊的團隊，大開綠燈讓泰方去發揮。而泰方保留了台版的冥婚、撿紅包的習俗，差別是泰版的重頭戲選在「泰拳館」，而男主角的職業從警察變成線人。

台泰合作非常愉快，雙方都希望還有下次，金百倫笑說早就熱情邀約很久了，甚至開玩笑要他們交出護照，不答應就不准回泰國。她透露腦中已有新發想，或許能來個台泰驚悚大亂鬥，許光漢跨國辦案找上Billkin當線人，一定會非常好玩。

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