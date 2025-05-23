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娛樂 最新消息

男公館5帥猶如行走的腹肌牆 粉絲敲碗組團出道

《男公館》五帥殺青釋出養眼合照，石知田（前排左起）、羅宏正、周予天（後排左起）、陳奕、張立昂操練成行走腹肌牆。（達騰娛樂提供）《男公館》五帥殺青釋出養眼合照，石知田（前排左起）、羅宏正、周予天（後排左起）、陳奕、張立昂操練成行走腹肌牆。（達騰娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕製作的影集《男公館》，歷經三個月拍攝正式殺青。演員張立昂、羅宏正、石知田、周予天、李千娜、邱偲琹、周曉涵等齊聚殺青宴，遠在杜拜的吳思賢、峇厘島的謝承均也跨海連線。當天官方釋出「520男公館我愛你」短影音，瞬間破百萬觀看，五帥肌肉照一曝光更讓粉絲暴動。

製作人陳奕非常重視演員前置功課，特別安排近9個月的身體鍛鍊時間。張立昂從霸總轉型健身猛男，坦言：「從百日訓練營到殺青，最大的心得就是全身痠痛，每天吃雞胸肉加花椰菜真的會瘦很快，最期待晚上的芝麻口味蛋白粉牛奶。」他透露常常凌晨還在背詞、做核心運動，眼神已死，但心還活著；石知田則形容陳奕貼心又殘忍，操出全員肌肉與演技突破，也感謝張立昂親授「muscle shock」健身秘訣。

520影音曝光後，網友哀嚎男公關們「穿太多」，羅宏正苦笑：「觀眾胃口是不是被小樂養壞了？」周予天表示，拍戲最大的收穫是多了一群像家人的戰友；林輝瑝感謝夥伴們在魔鬼訓練中用行動激勵他成長；孫沁岳雖然沒露身材，但全程投入訓練、一起熱血。粉絲更敲碗希望《男公館》主演群能組團出道，製作人陳奕則表示，會努力讓這群「行走的腹肌牆」早日與觀眾見面。

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