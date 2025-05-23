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娛樂 最新消息

左撇子女孩坎城影展影評人週獲雙獎 台裔導演鄒時擎興奮讓世界看見台灣

導演鄒時擎（左）憑《左撇子女孩》在坎城影展影評人週競賽獲得兩項殊榮，上台領獎相當興奮。（左撇子女孩劇組提供）導演鄒時擎（左）憑《左撇子女孩》在坎城影展影評人週競賽獲得兩項殊榮，上台領獎相當興奮。（左撇子女孩劇組提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台法合製電影《左撇子女孩》入選第78屆坎城影展「影評人週」競賽，當地時間21日晚間榮獲鼓勵優秀發行的「甘氏基金會獎」，以及由觀眾票選的「金鐵道獎」兩項殊榮。台裔導演鄒時擎感謝台灣各界支持時哽咽落淚，會後更說：「得不得獎是其次，重要的是讓台灣電影被全世界看見，讓台灣被全世界看見。」

與導演鄒時擎一同出席的還有演員馬士媛、「小8」張允曦、夏騰宏與林嫣，眾人見證榮耀時刻。鄒時擎開場幽默表示：「我要先講中文」，並稱讚翻譯團隊厲害，「也許中文也難不倒他們」，現場笑聲不斷，台下馬士媛大喊「We love you！」為導演打氣。

《左撇子女孩》同獲「金鐵道獎」最佳長片獎，這項由鐵道員與觀眾組成評審團的會外獎，重視具社會關懷的作品。小8得知消息後開心表示：「知道這是觀眾投票的，代表他們不只喜歡，還看得懂，真的很驕傲。」馬士媛則說：「如果有觸動到觀眾的心，那就夠了。」

未能親臨現場的蔡淑臻與黃鐙輝，也透過訊息表達喜悅。黃鐙輝形容：「《左撇子女孩》是一道堅貞不屈的火炬，很榮幸成為火種！」蔡淑臻則感謝導演與團隊的信任，「讓我詮釋這麼重要的角色」，她也謝謝觀眾與評審，「讓三母女的故事更有力量。」

此次《左撇子女孩》在坎城大放異彩，已有片商積極與法國代理洽談發行，導演期盼年底能與台灣觀眾正式見面。

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