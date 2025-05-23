韋禮安合作小魏可比蟑螂 家家新歌一度音直跳八度

魏嘉瑩（右）力邀韋禮安合作

新歌。 （相映音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩力邀創作才子韋禮安合作新歌《我不配快樂》，韋禮安認識小魏多年卻是首次合作，忍不住笑虧：「沒想到小魏轉眼間也變老油條了？」靈魂歌姬家家也推出新專輯，好歌喉逼哭合作的歌手阿蘭AC。

提到跟韋禮安的合作，小魏談到：「我從學生時代就很喜歡韋禮安。覺得他是很棒的歌手，歌也很好聽。」韋禮安則驚訝小魏喜歡他的創作《崑崙鏡》，發現小魏很喜歡武俠風格的曲子。

請繼續往下閱讀...

小魏跟韋禮安都是「I人」，在音樂創作上都有自己的小宇宙，韋禮安以「蟑螂」來比喻兩人的合作，認為音樂人都會有像蟑螂一樣的觸鬚，藉此找到同樣頻率的人。

此外，家家相隔6年推出新專輯，以七〇年代的靈魂樂打造全新風貌，其中收錄的新歌《你給我的》由阿蘭AC譜寫。阿蘭透露這首歌旋律難度很高，其中「一度音直跳八度」最具挑戰性，透露當初聽到家家的演繹後驚呼：「會哭！」

家家也表示，這首歌給了她「勇氣」，每次聽到都會鼻酸，感謝阿蘭AC寫出如此動人的旋律。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法