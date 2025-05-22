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娛樂 最新消息

琳誼新輯扮名偵探 稱阿信是大家的理想型

琳誼稱阿信就像前輩，也是大家的理想型。（相映音樂提供）琳誼稱阿信就像前輩，也是大家的理想型。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經得過金鐘獎的琳誼推出新專輯《名偵探琳誼》，她說自己不是屬於聰明偵探型個性，但歌曲都是她用自己的視角觀察事情寫出來的，阿信也參與她和蕭煌奇合唱歌曲《帶你去逛街》製作。

阿信。（相信音樂提供）阿信。（相信音樂提供）

被問到感情話題，琳誼說曾幻想和初戀結婚，但當時太常把分手掛嘴上，最後慘「被分手」，還因此暴瘦10公斤。

琳誼單身3、4年，談到欣賞男生類型，阿信算是她理想型嗎？她妙答：「他就是大家的理想型。」直說阿信是「尊敬的前輩。」

阿信一直很挺琳誼所屬的「BOOM！怪物星人」，多次邀她們擔任五月天開場嘉賓，但之前琳誼在社群談到待在女團的不適應，直言找不到自己的定位，慘遭網友炎上，批她忘恩負義，辜負阿信提攜。

事發後琳誼昨首次回應當時情況，談到阿信就是鼓勵她，還告訴她：「不要太走心！」並誇她舞蹈跳不錯，她和另3位團員相處也不會尷尬，「她們都很安慰我，問我還好嗎？帶我出去玩，說離開這環境出去玩，去逛夜市還有玩具商場。」

6月29日琳誼將在SUB LIVE舉辦生日音樂會，透露會有讓人驚喜的嘉賓。

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