《放閃何必黏TT！》鄭敬淏、秀英熱戀13年 IU、李鍾碩屢傳情變

鄭敬淏（左）和秀英主演戲劇剛好都在本月開播，兩人私下不談工作。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈情侶檔動向備受粉絲關注，鄭敬淏、秀英熱戀13年，不吝公開放閃，兩人各自主演的新劇都在本月播出，人氣越炒越旺。IU和李鍾碩近日則傳出交往3年感情觸礁，知情人士向韓媒透露兩人近況，令粉絲十分好奇。

IU（右）和李鍾碩交往第3年，感情依舊濃厚。（翻攝自IG）

鄭敬淏在韓劇《勞務師盧武鎮》飾演一名平凡律師，自從擁有陰陽眼後，開始接受幽靈請求解決勞務問題。鄭敬淏搞笑說，從影來首次和「鬼魂」合作，被附身時有認真學習手勢，展現全新的一面。

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秀英在《拜託戒酒吧》被貼上「酒鬼」稱號，接演前觀察周遭愛喝酒的朋友做功課；對於和女友戲劇同期對打，鄭敬淏坦言不尷尬，自豪說「因為我喜歡喝酒，秀英應該是為了我才接演」，透露私下見面不談公事。

至於IU傳出16日生日當天，男友李鍾碩未陪同慶祝，而與好友姜漢娜共度，前一天則和「BTS」V在首爾龍山區高檔餐廳見面，引來情變傳聞。

韓媒報導，IU的好友向韓媒證實「IU與李鍾碩感情良好」，解釋IU、V並非兩人單獨聚會，有其他熟人陪同，李鍾碩目前為新作《再婚皇后》長時間在海外拍攝，兩人小心翼翼守護戀情中。

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