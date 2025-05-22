威廉涉閃兵棒棒堂被冷凍？！ 電視台稱「沒打入冷宮」只是暫停

威廉（中）涉閃兵，傳出所屬團體棒棒堂發展停擺、被冷凍，電視台急澄清否認。

（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈日前大票「閃兵藝人」遭掃蕩，包括陳零九、陳大天、威廉等藝人都遭拘提，徐乃麟昨談及此事坦言有些意外，且自己原先也沒聽過「閃兵」一詞，認為台灣人還是要盡國民義務；捲入閃兵案的威廉節目皆暫停拍攝，似乎更牽連團體「Lollipop棒棒堂」，昨傳出TVBS有意冷凍團體，電視台也隨即發聲否認。

徐乃麟說在他的年代沒聽過閃兵，提到自己曾當2年兵，還有參加士官訓練班，直呼當時是魔鬼訓練，自己還曾被長官打巴掌，但也說因為當兵讓他變得更成熟，「我覺得這（指閃兵）總是不好啦，而且對我們這一代來講，當兵是會成長，讓人改變的，因為當兵太苦啦！」

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而威廉與棒棒堂成員的《來吧！哪裡怕》第二季及演唱會規劃如今都停擺，也傳出簽下他們的TVBS有意暫時將團體打入冷宮，對此，電視台回應：「所有計畫僅是暫時停止。協助配合主持人之一威廉儘速調整行程，待相關調查作業完成。」

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