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娛樂 最新消息

徐乃麟自嘲像落水狗 遭炎上淚汗交疊

林莎（左起）、徐乃麟、張文綺錄製新外景節目。（東森提供）林莎（左起）、徐乃麟、張文綺錄製新外景節目。（東森提供）

〔記者林欣穎／苗栗報導〕徐乃麟、張文綺、林莎、徐新洋錄製東森全新外景節目《全村的希望》，昨開放媒體到苗栗探班，徐乃麟日前與曾國城因談及黃子佼復出話題，捲入失言風波，時隔2個月後露面，徐乃麟談及此事滿臉無奈，坦言自己已經不想反駁，自嘲像是落水狗，講到一半更無奈抹臉苦笑直呼：「我是淚水夾著汗水阿！」

澄清「留一口飯吃」是指小優 新節目對打胡瓜沒在怕

徐乃麟過去因為在談黃子佼復出看法提到「給人留一口飯吃」遭到炎上，徐乃麟昨強調自己說的是當時同樣身陷風波的小優，語氣充滿無奈：「我是不想反駁了，講了又有兩面聲音，講來講去幹嘛呢，變成落水狗。」

徐乃麟這次暌違30多年錄製外景，攜手張文綺、林莎主持，帶隊藝能界體能強手，深入台灣各地村莊，對戰隱藏在民間的運動高手，徐乃麟被問及心得，他直呼：「不應該在這時間錄，很熱、太熱了」，林莎也說徐乃麟有幾次差點中暑、錄節目運動量相當大，《全村的希望》將在本週日晚間8點首播，即將對打胡瓜的《綜藝大集合》，對此，徐乃麟表示沒壓力，認為胡瓜節目有自己的受眾，但他的新節目也會讓觀眾耳目一新，是不同風格。

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