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娛樂 最新消息

孔令奇回歸歌壇秀愛妻 笑爆求婚大烏龍

孔令奇（左）昨天介紹愛妻Eunice，分享結婚喜悅。（孔令奇提供）孔令奇（左）昨天介紹愛妻Eunice，分享結婚喜悅。（孔令奇提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕孔令奇闊別5年回歸R&B歌手身分，連推4首全新單曲，昨天也首度正式介紹愛妻，分享戀愛過程、初為人夫的喜悅。

孔令奇去年向馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie求婚成功，兩人2023年在網絡上結識，追求期間幾經波折，Eunice一開始不看好，但孔令奇鍥而不捨，「我第一眼就知道她是對的人。見到她的那一刻，我就想娶她！」

初次見面幾個月後，孔令奇便求婚成功，兩人在比佛利山莊法院完成結婚登記，目前定居於洛杉磯，計畫於今年擇期舉辦兩場婚禮，一場在洛杉磯，另一場則會在Eunice的家鄉馬來西亞。

孔令奇也透露求婚時一度「卡關」，最初要到曼谷求婚的前幾天，他去徵求準岳父的同意，準岳父卻說：「我還不確定。」讓他大受打擊；後來鼓起勇氣籌備第二次求婚，Eunice 也主動和父親談了一次，他才發現準岳父的意思是：「我還不確定你真的會求婚！」讓孔令奇懊惱說：「這應該是我人生中最大的誤會了吧。」

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