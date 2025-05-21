蕭秉治520獻深情老梗 陶喆陪你暗藏密碼

蕭秉治創作《520》浪漫情歌找來麋先生主唱聖皓共同創作。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲、張釔泠／台北報導〕昨天「520」是象徵「我愛你」，充滿愛也最適合告白的日子，寫過破億神曲的蕭秉治也在這天推出甜蜜情歌《520》，並邀請麋先生主唱聖皓共同創作，獻上最浪漫歌曲；陶喆也推出最新MV《陪你》，裡面藏著數字密碼。

陶喆選在5月20日推出最新MV《陪你》。（偉大文化提供）

蕭秉治8月23日將再次前進高雄巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，也陸續有新歌推出，談到這首《520》，他說：「因為旋律太甜，短短幾小時內就完成了。」

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過去蕭秉治創作幾乎一手包辦詞曲，這次先邀好友聖皓填詞，自己則「貢獻」歌詞裡的「我愛你，老梗又深情，我想你，苦澀又甜蜜」等詞句。

陶喆《陪你》MV埋了2月14日彩蛋，這是陶喆對Penny的求婚紀念日；他並放閃：「在這個浪漫的日子裡，願大家都可以在最愛的人身旁，握緊對方的手，不要吝嗇表達愛喔！Forever Penny,永遠陪你。」

《陪你》MV由電影導演蘇文聖執導，邀來蔡凡熙搭檔韓寧、鍾承翰攜手周采詩、湯志偉與葛蕾6位實力派演員，藉著「求婚紀念日」串起了2025、2045、2065三段時間軸交織的真摯情感。

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