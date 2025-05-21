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秦漢當挑戰公主抱謝盈萱 霍建華若失智想躲起來

霍建華（左起）、謝盈萱、秦漢、周采詩和劉品言在《忘了我記得》記者會用各種手勢比愛心。（記者陳奕全攝）霍建華（左起）、謝盈萱、秦漢、周采詩和劉品言在《忘了我記得》記者會用各種手勢比愛心。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕霍建華相隔10年在台公開受訪，昨和秦漢和謝盈萱等人出席Netflix影集《忘了我記得》記者會，戲裡秦漢罹患失智症，戲外，霍建華若得失智症，他會想辦法遠離身邊的人，「不要給他們添麻煩，自己過完後面日子。」希望老婆林心如和獨生女不要因他生病，導致人生因此被綁住。

秦漢當挑戰公主抱謝盈萱 霍建華若失智想躲起來秦漢（左）為了證明自己老當益壯，試圖公主抱謝盈萱，模樣可愛。
（記者陳奕全攝）

他難得演出台劇，他提到一開始接到編導劉若英邀約，以為是秦漢和謝盈萱父女情感戲，自己應該沒什麼戲份，「看了劇本發現有部分講婚姻生活，覺得後悔答應，加上劇本有個長篇幅講夫妻爭執的戲，剛好過完年之後要拍，整個年都不好過！」

他首度和謝盈萱搭檔合作演夫妻，發現謝盈萱確實很慢熟，他說：「我覺得男生要多主動，所以在現場逗她笑、多聊天，很快就可以熟起來。」謝盈萱碰上也是摩羯座的霍建華卻感到意外，她有次在旁觀察霍建華竟然能劇組每個人聊起來，她問「真的聊天開心嗎」，霍建華回：「對啊！我對每個人都充滿好奇。」

79歲秦漢在現場猶如過動兒，先是活潑跳上舞台，讓台上的謝盈萱嚇壞，他索性挑戰公主抱，展現老當益壯的體能，讓她安心。戲裡是謝盈萱的爸爸，想法天馬行空，甚至為了買楊桃汁，弄丟女兒，戲外晉升阿公的他自認是不及格的爸爸，「我不知道怎麼當爸爸，也不想用框架框在別人身上。」接著打趣說：「但是導演劉若英可以規範我！」

此外，謝盈萱戲裡和周采詩、劉品言是閨密，戲外她和其他兩人第一次合作，開拍前3人為培養感情，去了一趟兩天一夜小旅行，謝盈萱事前焦慮：「48小時要跟兩個不認識的人處在一起，不是開玩笑！」她為此準備很多聊天話題，意外半小時就用完，苦笑說：「因為我每段話都句點。」

好在她們都能了解謝盈萱的焦慮，承接她的情緒，戲外也真的成了好友。劉品言笑說3個女生一起敷面膜、泡溫泉、講八卦、吃零食，立刻拉近距離。

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