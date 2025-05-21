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娛樂 最新消息

亞歷山大裸扮機器人 全身除毛笑認蠢決定

瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉自爆為了影集《厭世機器人》全身除毛。（Apple TV+提供）瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉自爆為了影集《厭世機器人》全身除毛。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉在Apple TV+全新科幻影集《厭世機器人》中飾演維安機器人，笑曝拍攝「最愚蠢決定」竟是全身除毛。他原想讓機器人「像人體模特兒一樣光滑無毛」，不料得維持6個月，範圍從頭到腳宛如巴西式除毛，讓他直呼「超後悔」。

亞歷山大飾演的機器人不僅沒有體毛，連性器官、乳頭也全都省略，他形容這個設計關鍵，「全裸上陣卻沒有任何性徵，就像肯尼娃娃。」這幕也成為第一集最令人印象深刻的瞬間，當一個醫師撞見機器人沒穿盔甲，下一秒馬上發現「下面什麼都沒有」。

雖然角色社恐又厭世，亞歷山大笑說自己其實不怕社交，但很能代入那份尷尬，「他可能比我還不自在，但那讓角色更有趣。」他認為角色會讓觀眾極度有共鳴，「不僅會產生同情，更會因為類似經驗而深刻理解。」

此次亞歷山大除了主演還身兼製片人，被問到是否會有第2季，他當場笑說「如果有第2季，我唯一確定的是，機器人身上一定會有更多體毛！」直言不想再除毛了。《厭世機器人》已於 Apple TV+上線，新集數於每週五上線。

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