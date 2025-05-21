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娛樂 最新消息

傅子純吳政澔耐操 硬漢軍旅皆海陸

林筳諭（前排左起）、蘇晏霈、王瞳、傅子純（後排左起）、吳政澔、曾子益宣傳民視《好運來》。（記者陳奕全攝）林筳諭（前排左起）、蘇晏霈、王瞳、傅子純（後排左起）、吳政澔、曾子益宣傳民視《好運來》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅子純、「勇兔」林筳諭、王瞳和吳政澔等人昨宣傳民視《好運來》，因近日藝人閃兵潮，被問及此事，吳政澔17歲時因車禍截掉腳掌的小拇指，原本體檢時醫生說可以不當兵，但他決定當兵，還抽到很硬的海陸兩棲裝甲兵，傅子純則當了1年8個月的海軍陸戰隊。

傅子純當兵前已經拍戲2年，當然會擔心退伍後沒工作，「後來告訴自己，早也一刀、晚也一刀，老天爺若讓我註定吃這行飯，一定還是會有東西吃。」他打趣說當兵讓他有好體格，因此現在拍落水戲，也不用替身。至於如何看現在閃兵藝人？他正色表示：「這是國家給我們的義務，為國家盡心本來就是該做的。」

此外，昨是5月20日諧音「我愛你」的浪漫日子，勇兔戲裡和傅子純湊對，戲外她仍單身，過去她和同門張書偉有過一段情，現在張書偉與謝京穎結婚，謝京穎和勇兔在《好運來》也有對戲，勇兔說：「氣氛很好、每個人都認真工作，有些事情都過去了。」而張書偉回歸團體「Energy」就入圍金曲獎，勇兔也不避嫌，大方恭喜對方。

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