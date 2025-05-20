晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣女神坎城雙嬌 林志玲蔡淑臻尬魅力

林志玲舉手投足都十分優雅、有氣質，吸引現場鎂光燈聚焦。（美聯社）林志玲舉手投足都十分優雅、有氣質，吸引現場鎂光燈聚焦。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第78屆坎城影展如火如荼進行，台灣第一女模林志玲黑色馬甲爆乳裝辣翻坎城，蔡淑臻的香檳色禮服也不遑多讓，與《左撇子女孩》劇組一起登上紅毯，她受訪表示，雖然時差讓她很痛苦，不過這裡的空氣陽光讓她十分著迷，都想留下來生活了。

蔡淑臻（右二）與《左撇子女孩》劇組一起登上紅毯。（歐新社）蔡淑臻（右二）與《左撇子女孩》劇組一起登上紅毯。（歐新社）

林志玲、蔡淑臻登上紅毯皆是為力挺電影《腓尼基計畫》的世界首映，該片是美國鬼才導演魏斯安德森的新片，入圍本屆主競賽單元，主要演員班尼西歐戴托羅、凱特溫絲蕾女兒米亞薛波頓一行人登上紅毯，魯柏佛蘭德還貼心幫米亞薛波頓整理禮服，成為鎂光燈焦點。

日本電影《8號出口》入選坎城午夜展映單元，「嵐」二宮和也、小松菜奈都是第一次來到坎城，二宮和也人氣超高，電影雖然在深夜放映，不過2300個座位售罄，影廳內外都有不少粉絲大喊他的名字，二宮和也也送上飛吻、揮手與粉絲打招呼。

二宮和也有感而發：「坎城的大家都非常溫暖的接納了我，真的是非常開心，這是我第一次在海外看自己的電影，真的是非常寶貴的經驗。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中