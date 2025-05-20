台灣女神坎城雙嬌 林志玲蔡淑臻尬魅力

林志玲舉手投足都十分優雅、有氣質，吸引現場鎂光燈聚焦。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第78屆坎城影展如火如荼進行，台灣第一女模林志玲黑色馬甲爆乳裝辣翻坎城，蔡淑臻的香檳色禮服也不遑多讓，與《左撇子女孩》劇組一起登上紅毯，她受訪表示，雖然時差讓她很痛苦，不過這裡的空氣陽光讓她十分著迷，都想留下來生活了。

蔡淑臻（右二）與《左撇子女孩》劇組一起登上紅毯。（歐新社）

林志玲、蔡淑臻登上紅毯皆是為力挺電影《腓尼基計畫》的世界首映，該片是美國鬼才導演魏斯安德森的新片，入圍本屆主競賽單元，主要演員班尼西歐戴托羅、凱特溫絲蕾女兒米亞薛波頓一行人登上紅毯，魯柏佛蘭德還貼心幫米亞薛波頓整理禮服，成為鎂光燈焦點。

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日本電影《8號出口》入選坎城午夜展映單元，「嵐」二宮和也、小松菜奈都是第一次來到坎城，二宮和也人氣超高，電影雖然在深夜放映，不過2300個座位售罄，影廳內外都有不少粉絲大喊他的名字，二宮和也也送上飛吻、揮手與粉絲打招呼。

二宮和也有感而發：「坎城的大家都非常溫暖的接納了我，真的是非常開心，這是我第一次在海外看自己的電影，真的是非常寶貴的經驗。」

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