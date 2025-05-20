無花和尚愛侶曝光 王淑娟讚艾偉演技

關聰（左起）暌違多年復出，相伴30年的紅粉知己陳淑娟意外曝光，王淑娟則笑談拍戲趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕73歲資深港星關聰憑經典港劇《楚留香》「無花和尚」一角紅遍台港，闊別電視劇17年後，近來接演大愛劇《生命的麥田》，昨與王淑娟出席媒體茶敘，難得公開露面，更讓身旁相守30年的紅粉知己意外曝光。

關聰飾演散盡家產的老兵、劇中為讓妻小過上好生活，決定輕生，他為角色節食瘦身，坦言多年沒戲拍早已戲癮發作，直呼：「我不在乎錢，在乎表演，有戲拍就最好！」關聰愛侶陳淑娟昨低調陪同他參加記者會，問及感情狀況，關聰受訪到一半將視線投向愛人，談起兩人相識過程。

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關聰透露，兩人因參與公益活動結識，雖相差10歲，卻情投意合，陳淑娟多年來替關聰瞻前顧後，笑言：「我不是他的女人，我是他的媽媽。」而兩人相愛至今無意邁向下一步，關聰表示婚約只是白紙，和平相處最重要，陳淑娟也附和：「我不生小孩幹嘛結婚，顧這個大小孩就夠了。」

王淑娟與《花系列》搭檔艾偉三度合作，驚訝對方對演戲的心態有了大轉變。「他跟我說，以前演戲什麼都不懂，這次才知道什麼是真正的表演。」她說艾偉在片場相當講究，常喊卡與導演討論，「我都忍不住開玩笑說：『砒霜在哪裡？』」王淑娟大讚他演出脫胎換骨，「跟以前真的不一樣，很用心，大家一定要看。」

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