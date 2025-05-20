晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

無花和尚愛侶曝光 王淑娟讚艾偉演技

關聰（左起）暌違多年復出，相伴30年的紅粉知己陳淑娟意外曝光，王淑娟則笑談拍戲趣事。（記者潘少棠攝）關聰（左起）暌違多年復出，相伴30年的紅粉知己陳淑娟意外曝光，王淑娟則笑談拍戲趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕73歲資深港星關聰憑經典港劇《楚留香》「無花和尚」一角紅遍台港，闊別電視劇17年後，近來接演大愛劇《生命的麥田》，昨與王淑娟出席媒體茶敘，難得公開露面，更讓身旁相守30年的紅粉知己意外曝光。

關聰飾演散盡家產的老兵、劇中為讓妻小過上好生活，決定輕生，他為角色節食瘦身，坦言多年沒戲拍早已戲癮發作，直呼：「我不在乎錢，在乎表演，有戲拍就最好！」關聰愛侶陳淑娟昨低調陪同他參加記者會，問及感情狀況，關聰受訪到一半將視線投向愛人，談起兩人相識過程。

關聰透露，兩人因參與公益活動結識，雖相差10歲，卻情投意合，陳淑娟多年來替關聰瞻前顧後，笑言：「我不是他的女人，我是他的媽媽。」而兩人相愛至今無意邁向下一步，關聰表示婚約只是白紙，和平相處最重要，陳淑娟也附和：「我不生小孩幹嘛結婚，顧這個大小孩就夠了。」

王淑娟與《花系列》搭檔艾偉三度合作，驚訝對方對演戲的心態有了大轉變。「他跟我說，以前演戲什麼都不懂，這次才知道什麼是真正的表演。」她說艾偉在片場相當講究，常喊卡與導演討論，「我都忍不住開玩笑說：『砒霜在哪裡？』」王淑娟大讚他演出脫胎換骨，「跟以前真的不一樣，很用心，大家一定要看。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中