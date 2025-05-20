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李㼈回應行車糾紛喊冤 談閃兵難忘大爆血

李㼈（左）合體女兒李紫嫣出席戒菸活動，獲頒「拒菸楷模」。（記者潘少棠攝）李㼈（左）合體女兒李紫嫣出席戒菸活動，獲頒「拒菸楷模」。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李㼈日前爆出行車糾紛，他昨與女兒李紫嫣出席「2025世界無菸日」記者會，當場大喊：「冤枉啊！」表示自己不會刻意犯法，就算有違規也是無心之過，無奈喊：「如果要罰，我也只能繳錢了，要不然怎麼辦呢？」

李㼈解釋，當天他開車下橋後欲直行，遇前方道路施工封路，當下被迫左轉，原本要禮讓機車騎士，結果對方竟跟他對峙，還繞到他車窗旁，他便降下車窗詢問：「有什麼事嗎？」對方將影片公開在網路上，不少人認為他有錯在先，他無奈說：「我不知道我錯在哪？」透露機車騎士事後有傳訊向他道歉，且警方也有和他聯絡。

李㼈呼籲大家開車要小心，不要跟人產生衝突，強調自己沒有口出惡言，笑說：「如果是我以前個性，早就『那個』了，我現在不是那種人，我現在是善良的爸爸，在做公益、拍很感人的電影。」

此外談及近期演藝圈的「閃兵風波」，李㼈不願多說，僅表示：「我不予置評，每個人有每個人的決定，他們現在也要付出代價了。」他認為當兵是盡國民義務，「什麼時間做什麼事，本來就應該的。」

李㼈分享20歲時入伍2年，在軍中擔任儀隊，有次練習槍法，他被後方搬東西的新兵撞上，手上的槍滑掉，直接刺進他的左大腿，當場大爆血，嚇壞所有人。他慶幸說：「還好沒有刺到動脈，還好是在那裡（大腿內側），再過去就不行了。」他的腿上至今仍留有5公分傷疤。

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