（胡如虹和她的藝人朋友們）柯大堡信仰力量大 明天恭請23尊神明聽團同樂

柯大堡發起的酬神音樂節將於5月21日在苗栗白沙屯天德宮舉辦，從中午12點半熱鬧到子時。（記者陳奕全攝）

文／胡如虹

近兩年大甲媽祖和白沙屯媽祖舉辦遶境活動時，都會聽到柯大堡唱的《隨行》，這是柯大堡為媽祖寫的歌，很多人聽到「時間到咱就行～行～啊行 為心所愛的人苦行一段」都很有感，還有人忍不住感動掉眼淚，覺得柯大堡唱出了每一位媽祖囝仔的心聲。

★因為勇敢所以得獎 神奇的巧合

身為《寶島神很大》的節目主持人，柯大堡走訪過無數個廟宇，參加很多媽祖遶境活動，還曾背著白沙屯天德宮的邱二王爺遠征七彩湖，但他從不談怪力亂神，總是用「巧合」來形容神蹟。

請繼續往下閱讀...

「當你心中有信仰的時候，會發現生活中出現一些巧合，讓你的生活變得有趣。如果巧合很多，甚至連續發生的話，你會變勇敢；當你變得比較勇敢一點點，就會更有自信，當自信多了，生活就會更好一點。」因為虔誠的宗教信仰，柯大堡這幾年感受了很多有趣的巧合，生活也越變越好。

柯大堡參加過多次的媽祖遶境活動，有感而發寫下的《隨行》感動許多人。（信徒文化季提供）

他說自從當了邱二王爺的契子之後，很明顯的感受生活變得更有趣，自己變得更勇敢了。譬如《寶島神很大》過去8年從來沒有入圍過金鐘獎，他背著王爺公去七彩湖的節目卻在2022年連拿了節目和主持人兩座金鐘獎。然後這兩年他手上多了兩個節目、拍了電影，還獲得日本三大宮賞之一的「東久邇宮文化褒賞」。

★第一個酬神音樂節 翻玩廟會元素

從剛結婚當爸爸，手上只有《寶島神很大》一個節目，對人生很迷茫的低潮，到現在手上有3個節目，柯大堡內心充滿感謝。去年他就募資舉辦了酬神演唱會，今年更發揮音樂人的創意，將民俗信仰結合音樂翻玩廟會元素，發起「信徒文化季」酬神音樂節，將在 5月21日白沙屯媽祖開爐大典前登場，邀請信徒跟白沙屯媽祖、山邊媽祖、天德宮邱二王爺等23尊神明一起聽團。

還記得剛認識柯大堡時，他和DJ大衛組了電音雙人組「台客電力公司」，兩個人扮起「廟青」，以詼諧趣味的台語唱出台灣廟會文化，當時柯大堡還嗆聲台灣很多廟宇不輸法國羅浮宮跟大英博物館，大家不用捨近求遠跑去法國、英國，可以先好好欣賞台灣廟會的文化底蘊。

柯大堡將請出白沙屯媽祖等23尊神明一起聽團。（信徒文化季提供）

★持續辦信徒文化季 傳遞信仰力量

這幾年看到柯大堡立志當民俗大河的引水人，努力想要大家看到台灣宮廟的價值，今年找到新方向策劃了「信徒文化季」，以台灣第一個好玩有趣的酬神音樂節來傳遞善的循環跟信仰的力量。

柯大堡說第一次辦「信徒文化季」事情很多，要找人搭舞台、安排表演的藝人、擺攤的商家，還要跟8大公廟連絡請神明出來的事情，這些事情他以前想都沒有想過，如今卻都在一一執行中，就是信仰帶給他的自信和勇敢。

聽柯大堡神采奕奕的說「信徒文化季」不會只辦今年，以後會一直辦下去，我忍不住想起他在《隨行》中哼唱的「只要我 擱有一點仔價值阿 世間的善良咱繼續添乎滿」，信仰讓我們心安、心定，也把良善傳出去，讓世間變得更好。

胡如虹（右）和她的藝人朋友柯大堡。（記者陳奕全攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法