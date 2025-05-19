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娛樂 最新消息

美秀集團吉他手閃退 主唱怒揭罪狀

美秀集團剛入圍金曲獎，吉他手修齊（左）爆出要退團，主唱狗柏（中）氣憤點出許多內幕。（夥球擊提供）美秀集團剛入圍金曲獎，吉他手修齊（左）爆出要退團，主唱狗柏（中）氣憤點出許多內幕。（夥球擊提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團爆撕裂，上週才剛以同名專輯入圍本屆金曲獎最佳樂團，和盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲大獎，不料曾因身心問題離團又再回歸的吉他手修齊突然在社群發文「比預期早決定退團」，主唱狗柏也怒發文，疑似不滿修齊把團員包容視若糞土的作法，直言喊話粉絲：「拜託別再盲目支持了。」

前陣子美秀集團到高雄世運主場館當告五人嘉賓，獻唱修齊創作，點擊超過3600萬次的《捲菸》，粉絲驚喜感動獨立樂團一路走來的扶持，不料修齊突然又喊要退團。

對於修齊退團的決定，經紀公司昨未接電話、未回訊息，未做出任何回應，但主唱狗柏在社群發文談到：「想來就來，說走就走。從留職停薪到現在，一路走來，團員們的包容與支持，全都視若糞土。」

狗柏更怒言：「爽約錄音、不來練團，砸工作室、四處樹敵，霸佔所有功勞，不如意動不動就說要退團，其餘四個人一直在善後，扛了還得面對輿論攻擊，總是無來由被他當情緒發洩的出口，連工作人員也無辜受罵。」儘管沒有直接寫出修齊名字，但網友看了似也心知肚明。

另外狗柏也談到：「我真的很心疼我的團員們，有太多真相，是大家看不見的，拜託別再盲目支持了，看起來沒事不代表真的沒事。」

網友也挖出之前美秀集團參加音樂祭演出的影片，修齊在台上多次發言失控，其他團員努力制止他不要再說下去。但對於修齊再次提出退團，粉絲也很擔心他的心理狀態。

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