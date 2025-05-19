田馥甄鹽田熱唱 哽咽追憶方大同

田馥甄覺得戶外開唱雖然要克服很多困難，但非常值得。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台南報導〕金曲歌后田馥甄昨在台南井仔腳鹽田完成一連兩天的「田調」Live in Life野地小巡演，頂著高溫獻唱，她說是靠粉絲的熱情撐下去，演唱並追憶已故歌王方大同入圍金曲獎年度歌曲的《才二十三》時，她說話雖哽咽，但說：「我很堅強，把眼淚吞進去了。」

田馥甄完成兩場台南鹽田的演出，心中充滿感動。（何樂音樂提供）

田馥甄在台南的演出，首場好姐妹Selina一家人來捧場，昨天則有從小琉球忙完工作特別趕來的金曲歌王許富凱到場支持。

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許富凱特別趕到台南看演唱會。（記者陳慧玲攝）

演唱會以《現在是什麼時辰了》當開場曲，另外田馥甄也帶來《花花世界》、《皆可》等歌曲，還在夕陽下唱著《懸日》，直呼夕陽好美，她說自己的日常生活中常受到大自然療癒。

田馥甄談到，場勘才發現「田調」巡演有多困難，當初媽媽知道是她想出的企劃點子直說她大膽，她笑說：「應該是想說我瘋了吧！」昨田媽媽也來看，她對媽媽說：「沒關係，妳看現場那麼多瘋子，陪我去實驗創造生命想要的畫面。」

演唱方大同《才二十三》之前，田馥甄說：「他活出生命的精彩，把熱愛的東西寫進歌詞、音符中，他在和生命戰鬥，留下好作品。」透露當時得知方大同過世消息，聽著他的歌邊吃早餐，流下兩行淚，對於《才二十三》入圍金曲獎年度歌曲，田馥甄說：「不管他有沒有得獎，我覺得在我心目中已經是最佳年度歌曲了。」

田馥甄「田調」巡演祭出「ABC歌單」，A面主打歌、B面冷門歌，再加上「Cover」私心翻唱她喜歡的歌，包括怪奇比莉和陳嫺靜的作品，另外也獻唱最新單曲《一二三》。

之前田馥甄宣告將萬里場改到南投埔里，出現一些抱怨聲音，她坦言：「我心情忐忑，很焦慮。」但經紀人到台南鹽田場地之後訊息她：「妳到現場看到大自然舞台，心就開闊了，好好享受表演。」這兩場再次讓她充滿感觸說：「唱歌是幸福的事情！」

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