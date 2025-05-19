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娛樂 最新消息

《人物專訪》朱軒洋情感風波悔過 刪光社群專注演藝工作

朱軒洋珍惜每個工作機會，希望在表演領域做得更好。（記者王文麟攝）朱軒洋珍惜每個工作機會，希望在表演領域做得更好。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

朱軒洋去年深陷感情風波，電影《搜查瑠公圳》是他重新再出發的作品，他日前接受專訪，坦言知道面對社會大眾會有隨之而來的輿論撻伐，不免感到擔心，但現階段就是珍惜每個工作機會，希望在表演方面能做得更好。

★沉寂1年胖11公斤  導演喊像派大星

在電影宣傳前，朱軒洋大約有一年時間沒出現在螢光幕上，這段時間除了拍戲以外，他無事可做，不是吃飯就是追劇、睡覺，偶爾和朋友打打籃球，結果竟然一口氣胖了11公斤，連導演賴俊羽看到他都直呼︰「胖得像派大星，脖子跟臉連在一起，這個人是誰？」體重飆升，但內心卻停滯不前，發現自己沒有往前走的感覺。

情感風波造成形象受損，朱軒洋是知道的，他透露在事發後把社群全都刪光，包括IG、臉書等等，最近連YouTube都刪除了，為的就是希望能夠更加投入在工作中。朱軒洋擔心爭議害電影失焦，不過導演賴俊羽並沒有選擇與他切割，而是在他一通電話打來時，隨Call隨到，賴俊羽說︰「我怕他想不開啊，想說他會不會沒事做、會不會沮喪，基本上他打給我都會接。」

★潘儀君鼓勵度難關   賴俊羽情義相挺沒切割

在片中飾演朱軒洋母親的潘儀君，戲裡戲外都是安撫他的浮木。潘儀君認為年輕遇到挫折反而是好事，「除非轉行、不拍戲了，你還是要在這個行業發展，在這個過程中學習怎麼讓自己變得更成熟、面對負面想法、批評。」潘儀君鼓勵朱軒洋以正面態度去面對和學習，只要過了這一關，就會海闊天空。

朱軒洋聽完這一席話，低頭小聲說︰「我真的很怕有人幫我說話…」不願拖累其他人，陷入自責的漩渦中。其實朱軒洋是很容易鑽牛角尖的人，就算這一場戲過了，隔天又會檢討是不是做得不好，把自己搞得很累。在拍攝《搜查瑠公圳》時常常在凌晨3點打電話給賴俊羽，也不時請教前輩潘儀君。

導演賴俊羽稱，當初選擇朱軒洋就是相中他的爆發力，表現果然沒讓他失望，十分出彩。一旁聽到導演稱讚的朱軒洋突然變成小男孩般，害羞表示︰「這是我第一次聽到，很感動。」該片有計畫拍成三部曲，賴俊羽以理所當然的態度希望朱軒洋繼續擔綱男主角，有情有義的表現，想必是對朱軒洋最大的鼓勵及前進的動力。電影《搜查瑠公圳》將於22日上映。

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