GD7月攻蛋連唱兩天 實名售票27日全面開搶

GD將在7月來台開唱，屆時將釋放王者魅力，攻陷台灣歌迷。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國天團BIGBANG隊長「GD」G-DRAGON時隔8年展開世界巡演，今年3月自首爾起跑，確定7月12日、13日前進台北小巨蛋連唱兩天。昨演唱會票價出爐，採實名制售票，票價從800元到最高8980元不等，令歌迷期待爆表。

GD巡演自韓國高陽體育場兩場完售公演揭幕，他以獨特藝術風格、爆發力十足的現場魅力驚艷全場，更連換7套造型、出動無人機，曲目包括新專輯的《TOO BAD》、《TAKE ME》到《CRAYON》、《無題》等新舊作品應有盡有。

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GD將於7月12、13日在小巨蛋連唱兩天。（超級圓頂提供）

今年3月首場演出時，因韓國氣溫驟降導致演唱會延後演出，GD在零下5度低溫中開唱，宣告王者回歸。GD近日在知名主持朴明洙節目中透露遺憾心聲，表示首演當天遇上下雨、下冰雹、下雪，「什麼狀況都來了，但天候因素真的很難拿捏，導致有些機器結冰，不得不延後演出。」

即使面對不可抗力因素，GD仍興奮說，「每次要上台前，精神總是非常振奮」，也分享到現在腦子裡還有源源不絕的靈感，對於做音樂充滿熱情。

GD近日透露對音樂仍充滿熱情，每次上台前都非常興奮。（路透）

GD於7月親臨台北，之後將飛吉隆坡、雅加達、曼谷與香港等地演出。售票方面，VVIP及VIP票價包含20元福利券，除了VVIP多加歡送福利，兩者皆能獲得專屬掛繩、觀看彩排、限定小卡等。官方粉絲會員25日開放優先購票，27日下午1點在KKTIX售票全面開賣，詳情可洽超級圓頂官方社群。

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