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娛樂 最新消息

戲王朱智勛寵台粉 繞場擊掌掀暴動

朱智勛穿白襯衫帥氣來台，感受到台粉滿滿的熱情。（記者王文麟攝）朱智勛穿白襯衫帥氣來台，感受到台粉滿滿的熱情。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕朱智勛暌違6年再度來台舉行粉絲見面會，昨天在台大體育館與粉絲同歡，並下台繞場擊掌掀起暴動，還有粉絲直接站起來要朱智勛罵他「閉嘴」，原來這是《外傷重症中心》白教授的台詞，現場重現名場面，笑翻眾人。

朱智勛昨天以《Laundry》開場獻唱，讓全場粉絲聽得如癡如醉，現場回顧他的代表作，包括《宮野蠻王妃》李信、《外傷重症中心》白教授等，粉絲票選最希望在現實中遇到白教授本人，不過朱智勛不這麼認為，笑說：「如果遇到白教授就是死之前，感覺遇到李信是最好的。」

被問到最喜歡的台詞，朱智勛選擇「神啊！請相信我」，沒想到粉絲卻大喊「討厭」，讓朱智勛十分驚訝，原來粉絲更喜歡他講白教授的口頭禪「閉嘴」，朱智勛在現場大罵中文、韓文的「閉嘴」，令粉絲們興奮不已。

另一位粉絲則是結婚27週年，希望獲得朱智勛的祝福，沒想到朱智勛竟送上百想藝術大賞頒獎當天手持獎座的「人生四格照」，別具意義，讓女粉絲開心得高舉雙手。

朱智勛送上百想戲王的「人生四格」拍貼照給女粉絲。（翻攝自IG）朱智勛送上百想戲王的「人生四格」拍貼照給女粉絲。（翻攝自IG）

朱智勛自認是Chill guy，不過被問到最帥氣的男人是誰？朱智勛點名鄭雨盛是他認識的人當中最帥氣的，至於好友金南佶則是可愛。金南佶在今年4月來台受訪，嗆朱智勛「話很多」，朱智勛昨趁機反擊，稱金南佶見面會辦了6小時，連父母都在網路上找女兒，認輸表示「我的體力只能辦兩小時，我的心與粉絲同在」。

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