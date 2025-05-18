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娛樂 最新消息

（坎城影展）艾瑪史東紅毯招蜂花容失色 克莉絲汀轟導演門檻批川普

艾瑪史東（中）走紅毯被蜜蜂盯上，身旁的奧斯汀巴特勒（左）、佩德羅帕斯卡連忙趕蜜蜂。（歐新社）艾瑪史東（中）走紅毯被蜜蜂盯上，身旁的奧斯汀巴特勒（左）、佩德羅帕斯卡連忙趕蜜蜂。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展星光熠熠，導演亞瑞阿斯特新作《艾丁頓》昨盛大首映，紅毯上卻上演驚魂小插曲。主演艾瑪史東一身優雅亮相，站在奧斯汀巴特勒與佩德羅帕斯卡之間合照時，突有蜜蜂盤旋頭頂，讓她連忙閃避，驚魂未定的表情瞬間寫在臉上。當下身旁的奧斯汀見狀輕吹氣試圖驅趕蜜蜂，佩德羅則伸手揮打，兩人默契十足「英雄救美」，逗趣互動成為影展花絮之一。

艾瑪史東一身優雅走坎城紅毯。（歐新社）艾瑪史東一身優雅走坎城紅毯。（歐新社）

導演阿斯特與瓦昆菲尼克斯也一同亮相為新片造勢，包括安吉莉娜裘莉、娜塔莉波曼等人則受邀來欣賞電影，在紅毯上亮麗現身。

克莉絲汀史都華以導演身分帶著執導處女作《水之年代》，來到坎城影展「一種注目」單元首映。（美聯社）克莉絲汀史都華以導演身分帶著執導處女作《水之年代》，來到坎城影展「一種注目」單元首映。（美聯社）

另一邊，《暮光之城》女星克莉絲汀史都華則以導演身分出席「一種注目」單元，帶來長片處女作《水之年代》。她在受訪時直言電影導演領域仍充滿性別門檻，批評「你必須擁有經驗才能當導演」的說法根本是「狗屁謬論」，坦言這是產業的自我保護機制與男性視角使然。

克莉絲汀堅定表示：「只要你有話想說，任何人都能拍電影。」對於美國總統川普提出的電影產業關稅政策，她不諱言憂心，「他的陰影非常黑暗而沉重，令人恐懼。」展現她作為新銳導演的銳利與思辨。

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