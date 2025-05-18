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娛樂 最新消息

（連線專訪）一通電話改變人生 賽門佩吉出18年任務 誇阿湯哥好老闆

賽門佩吉演出《不可能的任務》系列已18年，認同本集「人生取決於所有的選擇」的宗旨。（UIP提供）賽門佩吉演出《不可能的任務》系列已18年，認同本集「人生取決於所有的選擇」的宗旨。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕「阿湯哥」湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》再度挑戰極限，老搭檔賽門佩吉也回歸演出好隊友「班吉」，他從第3集加入至今已18年，感性表示真的宛如片中台詞「我們的人生取決於我們所有的選擇」。

當年導演JJ亞伯拉罕打電話問他：「想不想演《不可能的任務3》？」他說：「我當時選擇加入，從那刻起，我的人生就完全改變了。」

同片演出的龐克萊門捷夫誇阿湯哥非常慷慨、樂於助人，「他還會親自駕駛直升機載我們飛！」格雷格塔扎戴維斯則感性表示：「對我來說，最特別的是與這個『家庭』一起環遊世界，留下許多共同的回憶，那些日常點滴才是最難忘的部分。」

3人談到湯姆克魯斯皆給予高度讚譽，賽門更大讚身兼製片的阿湯哥是個好老闆：「跟他合作就像每天進入『TC世界』（湯姆克魯斯世界），永遠不會無聊！」至於未來計畫，他說：「這是目前故事一個完美句點，先讓大家好好享受這部作品吧。」

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