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娛樂 最新消息

（連線專訪）海莉進劇組儀式太震撼 親睹阿湯哥騎機車跳懸崖

海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》是關鍵角色，日前亮麗出席倫敦首映會。（美聯社）海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》是關鍵角色，日前亮麗出席倫敦首映會。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕英國女星海莉艾特沃回歸《不可能的任務：最終清算》，續演神秘扒手葛莉絲，更晉升本集關鍵角色。她回憶初到劇組時，便親眼目睹「阿湯哥」湯姆克魯斯騎摩托車從懸崖一躍而下，「那就像是《不可能的任務》的入會儀式，彷彿在對我說：『我們就是這樣拍電影的。』」

★創造出葛莉絲角色 愛開車學會甩尾

海莉透露，葛莉絲這個角色並非一開始就被設定成現在的樣子，而是在她與導演克里斯多夫麥奎里、阿湯哥等人不斷討論與試驗中逐漸成形，「他們當初就說，不是找人來填補劇本角色的空缺，而是要一起創造角色。我們每天都在碰撞新點子，像是我發現自己手速快，就讓她成為擅長障眼法的小偷。我又很喜歡開車，所以也學會了甩尾。」

龐克萊門捷夫（左起）、格雷格塔扎戴維斯、湯姆克魯斯、賽門佩吉、海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》一同拯救世界。（UIP提供）龐克萊門捷夫（左起）、格雷格塔扎戴維斯、湯姆克魯斯、賽門佩吉、海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》一同拯救世界。（UIP提供）

★誇阿湯哥無所不能 是一人電影製片廠

為了詮釋角色，海莉提前5個月開始接受高強度訓練，「我知道湯姆總是把自己逼到極限，我也想用同樣的投入來回應他。他的專注與熱情讓人敬佩。」她說與阿湯哥對戲，更深刻理解這位傳奇影星的全方位實力，「他不只是巨星，更是世界級的特技演員，簡直像一人電影製片廠，什麼部門的事都難不倒他！」她特別讚賞阿湯哥對場面調度和觀眾視角的精準掌握，「那是他最令人敬佩的特質之一。」

海莉艾特沃因演出《不可能的任務：最終清算》到北極圈拍攝，直說經歷此生難忘。（UIP提供）海莉艾特沃因演出《不可能的任務：最終清算》到北極圈拍攝，直說經歷此生難忘。（UIP提供）

★驚喜遇北極熊  難忘導演鬍子結成冰柱

《最終清算》劇組遠赴北極圈取景，海莉坦言那是她人生最特別的一次拍攝經驗。「如果不是這部片，我永遠不會以那樣的方式踏上那片冰封之地。」當時劇組住在破冰船上，與雪橇犬、訓犬師共處，在零下40度拍戲，「我還看過導演鬍子結成冰柱，太瘋狂也太美了。」

更令海莉難忘的是，她竟在現場遇見北極熊，「那晚我們在船上打牌，突然聽到甲板有聲音，就看到一隻北極熊在冰上徘徊，還站起來用前掌撐在船邊，那是我這輩子都忘不了的一幕。」《不可能的任務：最終清算》全台熱映中。

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