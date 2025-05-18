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《人物專訪》領敬老卡才開始叛逆 周思潔為自己而活

周思潔重返歌壇，錄音時想到初戀男友忍不住大哭。（記者王文麟攝）周思潔重返歌壇，錄音時想到初戀男友忍不住大哭。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

64歲的周思潔重返歌壇，曾被封為「玉女歌手」的她準備領敬老卡，卻稱現在才要開始「叛逆」，事實上她10多歲就出道，獨自扛起養家重任，她說：「我賺錢養家48年，真的已經畢業了。」接下來的人生就是要為自己而活。

周思潔透露這幾年心態上的轉變，「所謂的叛逆，我是要勇敢說出我的需要，我總是習慣付出，不敢請人家幫忙。」她想要繼續唱歌，享受自己最愛的工作。

周思潔的人生歷經起伏低潮，她淡出歌壇超過20多年，難以忘情最愛的歌唱，霸氣宣告復出，後來碰到疫情攪局，期間愛犬「周Lucky」逝世，還有膝蓋摔傷骨裂，與音樂教父小蟲的官司，屢屢登上新聞版面。

揮別過往的傷心事，周思潔力邀金曲歌王蕭煌奇量身製作全新EP《人生就是學》，她主動向歌王邀歌，很感動對方二話不說就答應。

周思潔誇讚蕭煌奇太會寫歌，總是能夠打進她的心，新歌《侃侃而談》唱出每個人心中最難忘的那段戀曲，讓她在錄音室哭到泣不成聲。

周思潔一生只在17歲時談過一段10年戀情，鬆口初戀是家世顯赫的大人物，比她年長13歲，只是年齡及家庭背景的差距，讓周思潔愛得非常痛苦，加上母親反對，這段夾在媽媽跟情人之間的初戀最後無疾而終。

揮別初戀單身至今，周思潔笑說：「我早就已經準備好了，可是一直沒有人來，我希望可以單純的談場戀愛，彼此都能夠相互提升。」她放話人生下半場要開始叛逆，除了不排斥新戀情，這些年她一直有舉辦大型個唱的想法，期待今年能有好消息。

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