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《人物專訪》李程彬父逝轉大人 放下仇恨與自己和解

李程彬新戲上演穿越劇碼，他從男孩變男人。（記者胡舜翔攝）李程彬新戲上演穿越劇碼，他從男孩變男人。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

李程彬在華視、公視台語台《成功路上》劇中上演穿越戲碼，他認為穿越前角色心境上是個男孩，穿越後因見到童年時期爸媽，彌補了以前的遺憾，回到現今成長為男人，在他的人生際遇裡也有男孩轉男人的分界點，就是2018年爸爸過世。

李程彬從小父母離異，跟著外婆在雲林小漁村長大，國小卻遭生父綁架，將他棄於工業區，獨自一人流浪時翻垃圾桶和野狗搶食，後來媽媽靠徵信社尋獲將他救出，李程彬難過說，爸爸每次聯絡他，總跟他要錢，因此他對爸爸一直有放不下的恨。

爸爸是家中禁忌話題 原諒父親曾給的傷痛

直到2018年，李程彬和姊姊收到醫院通知「爸爸腦出血」，見到病榻上無法言語的爸爸，李程彬幽幽說：「我從小就恨這個人，但他來不及跟我道歉，我不知道要如何放下這樣的情緒。」後來告別式由他和姊姊一肩挑起，媽媽沒出現，他坦言爸爸在家中是禁忌話題，因為媽媽至今仍無法原諒他。

辦完爸爸告別式後，李程彬回到從小生長的漁村，突然看到一棵大樹，想起了小時候爸爸曾經抱他在大樹下說過一些話的片段記憶，他說：「他也曾嘗試給我愛，只是他不知道怎麼當個爸爸。」雖然已想不起爸爸曾對他的好，但李程彬突然在心中釋然，原諒爸爸過往給的傷痛。

深恐蝴蝶效應 不想改變過去

30歲那年李程彬終於和自己和解，他提到小時候常常夢見自己又被爸爸綁架，總在這樣無限循環的惡夢中嚇醒，但爸爸離世後，他再也沒有夢過爸爸，但姊姊曾夢見，李程彬為此下註解：「可能是爸爸至今仍不知道該怎麼面對我吧！」

《成功路上》劇中穿越橋段讓人印象深刻，但現實中的李程彬一點都不想回到過去，他篤定認為「若是回去某個時間點改變一件事，一定會有蝴蝶效應，導致後面的事連環變」，像他從沒想要改變自己遭爸爸綁架的事，李程彬說：「若變成媽媽被綁架怎麼辦？完全不敢想像我失去我媽。」一番話讓人揪心。

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