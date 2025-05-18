（新片搶鮮看）阿湯哥潛艦搏命機翼鬥敵 完美最終清算

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》的高空攀機翼戲讓人瞠目結舌。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

「阿湯哥」湯姆克魯斯第8度出「不可能的任務」，在系列最新作品《不可能的任務：最終清算》展開陸海空極限特技，從潛入深海的失控潛艦，到飛上天際的雙翼飛機的機翼搏命，堪稱系列動作規模之最，也為他的伊森韓特30年來的故事線做了完美的「最終清算」。

★潛入失控潛艦 伊森對抗命運的縮影

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》，阿湯哥飾演的伊森必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運都成為他和組員們的責任。

請繼續往下閱讀...

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》挑戰難度極高的深潛戲。（UIP提供）

電影繼續由阿湯哥的好搭檔克里斯多夫麥奎里執導，本集最令人屏息的兩大動作場景，一如既往由阿湯哥親自上陣。阿湯哥潛入海底的「塞瓦斯托波爾號」，劇組打造光注水就要耗費15天的巨型水缸，讓阿湯哥能在真實空間中搏命求生。

隨著艙間進水、設備爆炸、重力翻轉，鏡頭也跟隨阿湯哥身陷困局，呈現出極具壓迫感的求生節奏。導演麥奎里強調：「這不只是一場動作戲，而是伊森對抗命運的縮影，潛艦象徵資訊與控制的黑盒子，沒人知道它何時會毀滅。」

★冒險走機翼上 親自上陣實景拍攝

另一場高空驚魂戲，則是阿湯哥追著反派，在兩架雙翼飛機飛行中，他搏命站上機翼行走。這場戲在南非實地拍攝，阿湯哥為此進行多次極端風速模擬訓練，並親自吊掛在盤旋機身上完成拍攝。為捕捉這場不可能的畫面，劇組甚至設計多架攝影機同步拍攝，以避免補拍風險。導演強調這不是炫技，而是角色意志的延伸，「我們讓觀眾看見什麼是『真正的選擇代價』。」

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里合作多年，將對方視為自己創作上的兄弟。（UIP提供）

整部電影不僅是動作與劇情的巔峰整合，也是一場對大銀幕觀影體驗的極致致敬，阿湯哥始終堅持實景拍攝、親自上陣，無論是在高空逆風、還是潛艙搏命，都讓觀眾「看得見風險」。他坦言：「我們做這些瘋狂的事，是希望觀眾能在電影院裡喘不過氣、握緊座椅邊緣——那是只有電影院能給的感覺。」

《不可能的任務：最終清算》片長169分鐘毫無冷場、緊湊刺激，象徵一段長達近30年的系列階段性總結，無論伊森韓特的命運如何，阿湯哥與導演麥奎里共同創造的這份對「電影」的信仰與極限挑戰，將成為動作片史上的經典標竿。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法