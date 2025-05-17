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娛樂 最新消息

《閃兵藝人團餘波盪漾》陳零九認閃兵道歉 五堅情宣告休團

五堅情宣布將暫時休團，陳零九（左二）也致歉並宣布暫時放下藝人身分。（資料照，記者陳奕全攝）五堅情宣布將暫時休團，陳零九（左二）也致歉並宣布暫時放下藝人身分。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲、林欣穎、蕭方綺／台北報導〕藝人閃兵事件餘波盪漾，38歲的陳零九、37歲的陳大天，以及39歲的威廉，前天經過檢警約談交保後，工作陸續出現影響。陳零九昨致歉宣布將先中止他在五堅情以及「九澤CP」的工作，五堅情也同步宣告將暫時休團；陳零九同時請辭《娛樂百分百》主持棒，八大電視台回應：「尊重零九也理解他的決定，未來節目將由黃偉晉及賴晏駒繼續主持」。

陳零九昨發文致歉：「6年前，做出逃避兵役的錯誤決定。這樣的行為不僅違反法律，也違背了做為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。」他做出自省決定：「這段時間，我會放下藝人身份，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。」

過去陳零九無論在五堅情、或是九澤CP都有廣大粉絲支持，工作量大，還有自己潮牌，年收推估約5千萬，但爆出閃兵重創形象，收入泡湯，代價太大。

五堅情昨發出聲明：「我們始終相信，當團員遇到困難時，彼此都會選擇共同進退。」宣布：「五堅情將暫時休團。」未來團員將以個人身分繼續各自的活動。

《效廉出發吧！》昨也宣布將先暫停威廉的拍攝。（資料照，記者陳奕全攝）《效廉出發吧！》昨也宣布將先暫停威廉的拍攝。（資料照，記者陳奕全攝）

陳大天舞台劇遭取消 威廉4節目皆暫停

威廉手上4個節目面臨異動，由他擔任主持的《來吧！哪裡怕》第二季宣布暫停拍攝計畫，《食尚玩家熱血48小時》以及他和許效舜搭檔的《效廉出發吧！》也宣布將先暫停他的拍攝，「節目由主持人許效舜為主，每集邀請特別嘉賓一起出發。」公視台語台原本與威廉有合作試拍新節目，如今電視台已中止後續合作計畫。

陳大天（右）涉假造病歷規避兵役，果陀公告取消他的演出。（資料照，記者陳奕全攝）陳大天（右）涉假造病歷規避兵役，果陀公告取消他的演出。（資料照，記者陳奕全攝）

陳大天涉假造病歷規避兵役，演藝事業重挫，他參與的果陀音樂劇《三個傻瓜》今日將在台南巡演，昨果陀公告取消他的演出，由預備演員方延恩接替演出，並強調方延恩與主要演員同步練習超過2個月，對角色及整體製作流程均十分熟悉。

而下週陳大天和曾國城、鍾欣凌等人合作的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位表示「還在研討中。」他參與的喜劇秀《炎上鍾明軒》則未受影響，主辦方薩泰爾娛樂表示「卡司陣容不會變動」。

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