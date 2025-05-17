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《人物專訪》66歲文章星國考大學 被保全擋校門外

文章孜孜不倦，考取新加坡藝術大學要當大一新鮮人。（記者潘少棠攝）文章孜孜不倦，考取新加坡藝術大學要當大一新鮮人。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

三金歌王文章孜孜不倦，本月將過66歲生日的他，去年才取得馬來西亞理工大學MBA工商管理碩士學位，生日前夕又捎來好消息，順利考取國立新加坡藝術大學南洋藝術學院的表演藝術系，開學要當「最資深的大一新鮮人」。

考試難度高 教授撂話：不是名人就能錄取

文章透露，考試共過了5關才順利錄取，提到收到錄取通知單當天，他興奮到整個晚上睡不著，因為考試難度很高，首先要求自己寫劇本，還要把自己當男主角，演給大家看，「為了準備這個，就請了家教，幾乎天天和他討論。」

而在考試前一天，文章一直練習到晚上，求好心切的他瘋狂練台詞、走位到天亮，展現驚人學習毅力。

文章笑說，第一次到學校面試時，校門口的保全還不給他進考場，他堅定回應：「我沒有開玩笑，我是考生」，對方才趕緊放行。

而文章與教授一對一座談時，教授開口就說：「不要以為你是名人就能錄取」，文章也幽默回說，「最好希望不要把我當名人，希望能讓大家看到我真正的成績和努力。」

文章期待校園生活，對舞台劇相關課程充滿熱忱。（翻攝臉書）文章期待校園生活，對舞台劇相關課程充滿熱忱。（翻攝臉書）

期待體育課＆校園食堂 備戰舞台劇學分

想到開學後身旁都是18、19歲的年輕同學，年逾60的文章笑稱：「我看他們感覺都像自己的孫子、孫女一樣」，很期待到時候去學校的食堂吃飯，還要上體育課。

雖然有過MBA工商管理碩士的學習歷程，文章這次考上藝術大學等於是「打掉重練」，屆時要重新學習燈光設計、音響設計等幕後工作，大二還要去舞台劇實習，讓他充滿期待。

「高年級新鮮人」重返校園，文章鼓起十足勇氣，報考前有詢問是否有年齡上限，確定無誤後才決定出手。文章表示，他會和一般同學一樣，穿著牛仔褲、T恤去上課，很期待愉快又充實的校園生活。

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