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娛樂 最新消息

昆凌爺爺90高齡戰世壯運 周湯豪揪媽開幕式唱壓軸

昆凌（前）高齡90歲的爺爺來台參加世壯運。（翻攝自小紅書）昆凌（前）高齡90歲的爺爺來台參加世壯運。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲、陽昕翰、李紹綾／台北報導〕雙北世壯運今天開幕，昆凌高齡90歲的爺爺再次踏進大巨蛋，上次是去看孫女婿「周董」周杰倫演唱會，這次特地來台參加5項賽事。

昆凌爺爺從澳洲飛來台灣參加100、200公尺短跑及鐵餅等賽事，去年他參加常青田徑國際錦標賽奪獎牌，周董曾分享影片並提到：「恭喜昆凌的爺爺，90歲仍然不想輸！」

周湯豪今將與媽媽比莉合體，擔任世壯運開幕式壓軸演出，預告會把去年小巨蛋演唱會升級成「大巨蛋豪華版」，搭配上百位舞者同台，開幕式演出藝人還有告五人、阿爆、那屋瓦少女隊。

首登大巨蛋，比莉興奮說：「彩排時站在大巨蛋台上覺得超級震撼，這麼厲害的場地加上跟100多人舞群一起彩排，過程中很感動。」

台語歌王蕭煌奇參加柔道賽事，他預計下週上場，昨天有把握時間練習，至於之前受傷的狀況，經紀人透露最近有去找推拿師處理，狀況好多了。

「波波蓁」陳又榕報名舉重項目，特別找教練趁工作空檔練習，坦言距前一次比賽隔4年，希望能挑戰自我，這回為自己設定的目標是「抓舉35公斤、挺舉45公斤」，盼能安全完賽。

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