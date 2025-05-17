晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》吳卓源大銀幕首挑梁 暗喻感情風波水很深

吳卓源受訪臉上貼著OK繃，透露被家中貓咪抓傷。（記者陳奕全攝）吳卓源受訪臉上貼著OK繃，透露被家中貓咪抓傷。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

Julia吳卓源首次擔綱劇情長片女主角，跨界演出電影《搜查瑠公圳》，她接受本報專訪，擔心去年的感情風波讓電影失焦，她說事情過去就過去了，不過有感而發表示：「背後的水很深，事情不是那麼簡單。」真相就藏在她下半年推出的新歌中。

吳卓源坦言自己是很容易焦慮的人，接下這麼大的挑戰有些崩潰，因為拍電影與做音樂是兩個世界，在音樂創作方面她握有掌控權，但在電影中她只是一個小螺絲釘，需要靠所有人的努力才能完成。

吳卓源自認是演技菜鳥，擔心表現不好會影響其他人，所幸劇組夥伴給足她信心、安慰及鼓勵。她坦言多少會擔心被觀眾質疑演技，不過自己已經盡力了，希望未來有更多機會學習。

去年她的感情風波惹議，吳卓源表示事情已經過去了，「每個人都有立場，想要去跟風不跟風，每個人都可以站在自己想要選擇的那一邊，很多事情背後水很深。」她形容跟這部電影一樣，背後有太多細節、層面，事情不是那麼簡單，總有一體兩面。

吳卓源遭誤會選擇隱忍不說，把想講的放在作品中，希望大家可以期待下半年的新歌。現階段她將工作重心放在演唱會及宣傳電影上，社群平台交給公司經營，她感謝粉絲對她的不離不棄，也珍惜每個工作機會。電影《搜查瑠公圳》將於22日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中