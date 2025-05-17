《人物專訪》吳卓源大銀幕首挑梁 暗喻感情風波水很深

吳卓源受訪臉上貼著OK繃，透露被家中貓咪抓傷。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

Julia吳卓源首次擔綱劇情長片女主角，跨界演出電影《搜查瑠公圳》，她接受本報專訪，擔心去年的感情風波讓電影失焦，她說事情過去就過去了，不過有感而發表示：「背後的水很深，事情不是那麼簡單。」真相就藏在她下半年推出的新歌中。

吳卓源坦言自己是很容易焦慮的人，接下這麼大的挑戰有些崩潰，因為拍電影與做音樂是兩個世界，在音樂創作方面她握有掌控權，但在電影中她只是一個小螺絲釘，需要靠所有人的努力才能完成。

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吳卓源自認是演技菜鳥，擔心表現不好會影響其他人，所幸劇組夥伴給足她信心、安慰及鼓勵。她坦言多少會擔心被觀眾質疑演技，不過自己已經盡力了，希望未來有更多機會學習。

去年她的感情風波惹議，吳卓源表示事情已經過去了，「每個人都有立場，想要去跟風不跟風，每個人都可以站在自己想要選擇的那一邊，很多事情背後水很深。」她形容跟這部電影一樣，背後有太多細節、層面，事情不是那麼簡單，總有一體兩面。

吳卓源遭誤會選擇隱忍不說，把想講的放在作品中，希望大家可以期待下半年的新歌。現階段她將工作重心放在演唱會及宣傳電影上，社群平台交給公司經營，她感謝粉絲對她的不離不棄，也珍惜每個工作機會。電影《搜查瑠公圳》將於22日上映。

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