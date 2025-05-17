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娛樂 最新消息

（坎城影展）台灣《左撇子女孩》獲8分鐘掌聲 蔡淑臻性感踏紅毯

金獎導演西恩貝克（左起）、黃鐙輝、馬士媛、導演鄒時擎、蔡淑臻、葉子綺、夏騰宏、林嫣、張允曦在坎城海灘上拍照。（左撇子女孩電影提供）金獎導演西恩貝克（左起）、黃鐙輝、馬士媛、導演鄒時擎、蔡淑臻、葉子綺、夏騰宏、林嫣、張允曦在坎城海灘上拍照。（左撇子女孩電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕台裔導演鄒時擎首度獨立執導的台法合製片《左撇子女孩》，入選第78屆坎城影展「影評人週」競賽片，昨在當地舉行世界首映。演員蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、張允曦、夏騰宏與林嫣皆出席紅毯，映後觀眾報以8分鐘掌聲，場面感人。

蔡淑臻（左）和去坎城參加論壇的林志玲相見歡，兩人開心合影。（左撇子女孩電影提供）蔡淑臻（左）和去坎城參加論壇的林志玲相見歡，兩人開心合影。（左撇子女孩電影提供）

劇本由導演鄒時擎與《艾諾拉》金獎導演西恩貝克一同創作，她表示：「這是非常私密的作品，把它交給全世界，是一次深刻情感的揭露。」首次踏上坎城的蔡淑臻感性說：「電影本身就是浪漫與現實的結合，能站在這裡也挺合理的。」蔡淑臻在台灣之夜還和到坎城出席論壇的林志玲相見歡，兩人開心合影。

張允曦則感謝導演信守承諾帶她來到坎城，黃鐙輝笑稱：「台灣女性真的很神！」林嫣也說：「這次終於台妹演到出國啦！」馬士媛與9歲童星葉子綺飾演片中母女，兩人皆表示一切像夢一般。該片已有台法片商洽談發行，競賽結果將於當地時間21日揭曉。

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