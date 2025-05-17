（專訪）阿湯哥感性喊話台粉 《不可能8》為你們而拍

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》挑戰極限特技，出席倫敦首映會也登上雙翼飛機拍照。（路透）

記者許世穎／專訪

「阿湯哥」湯姆克魯斯主演招牌系列新作《不可能的任務：最終清算》，結合全系列30年來的故事發展，他直言拍攝過程中就一直夢想能把這部作品帶給觀眾。受訪時特別問候台灣粉絲，深情告白：「我希望你們會喜歡這部電影，能娛樂觀眾是我的榮幸。」

★好戲多磨嘆瘋狂 拍攝遇罷工中斷半年

本片延續上一部《致命清算》劇情，阿湯哥飾演的伊森韓特再度出任務，與伊塞莫瑞飾演的大反派蓋布瑞展開諜報攻防，還要對抗擁有自主意識的AI「生存體」，全人類命運繫於一身。

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湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作《不可能的任務：最終清算》，打造影史最強動作特技。（UIP提供）

先前《致命清算》拍攝時遭逢疫情，《最終清算》則遇上美國演員工會罷工，拍攝一度中斷半年。阿湯哥回憶起忍不住直呼︰「那段時間真的超瘋狂！」為了執行空中特技動作，他首次赴南非進行拍攝測試，當時前作都還未拍完，「從製片、導演到故事結構的角度來看，這真的非常具有挑戰性。但事情就是這樣，你只能咬緊牙根去做。」

除了總結過去故事線，阿湯哥透露本集將以全新視角帶領觀眾重新認識伊森韓特，「觀眾會以完全不同的方式理解這個角色。」他形容拍攝這系列準備得再周全，也要有隨時因應變化的能力，「突發狀況不會困擾我，我只會想著怎麼把它變成機會，繼續講好我們的故事。」

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會，收到粉絲送的小卡相當開心。（UIP提供）

★阿湯哥出任務30年 熱愛拍電影稱榮幸

回顧超過30年的《不可能的任務》拍攝旅程，阿湯哥形容一切宛如一場夢，「時間過得太快了！我熱愛拍電影，幾乎一輩子都待在片場、編劇室、剪接室與混音室，這真的是一種無與倫比的榮幸。」

阿湯哥自2017年《神鬼傳奇》後就未再訪台，感性表示很想念台灣粉絲，並喊話：「《不可能的任務：最終清算》將有你們見過最極限的動作特技、令人驚嘆的演員與角色，希望你們會喜歡，因為這是我為你們而拍的。」《不可能的任務：最終清算》今天在台上映。

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