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（專訪）旭章超迷寶可夢 挑戰當卡牌大使

配樂區的小角落擺了寶可夢玩偶、毛巾等，讓旭章與稚翎工作到一段落可放鬆充電。（記者陳奕全攝）配樂區的小角落擺了寶可夢玩偶、毛巾等，讓旭章與稚翎工作到一段落可放鬆充電。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

旭章與稚翎除了對身心靈領域有研究，私下還有超萌的一面，配樂區的角落，就是他們工作到一段落時放鬆的地方，擺滿了玩偶，尤其是旭章超喜歡寶可夢卡牌，更喊話想當「寶可夢卡牌大使」，已經去研究了報名資格，打算明年要挑戰。

而他們的獎座區也很豐富，除了金音獎、金鐘獎的入圍證書以及台北電影獎的獎座外，旭章還喜歡擺已經停辦的比賽獎牌，如中華音樂人交流協會的「年度十大單曲」等，笑虧自己老是參加到許多比賽的「最後一屆」。

守夜人是金曲、金音入圍常客，旭章也獲得台北電影獎最佳配樂。（記者陳奕全攝）守夜人是金曲、金音入圍常客，旭章也獲得台北電影獎最佳配樂。（記者陳奕全攝）

身為音樂廠牌「放飛音樂」負責人，旭章坦言很容易焦慮，每個月不吃不喝、要負擔的基本開銷就是六位數字，苦笑：「我竟然可以這樣活兩、三年了。」對於守夜人今年的計畫，愛自嘲的他也說：「雖然我們從第二張專輯就算成功了，Legacy演唱會可以完售，但在這個『分眾』的市場，要更紅就是很難，可能要靠拉長石幫忙了。」

旭章話鋒一轉，甚至提議工作室也許可以開啟「占卜」業務，對身邊的稚翎說：「我算命的時候妳就在旁邊唱歌。」逗得稚翎哭笑不得。

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