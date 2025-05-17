晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）守夜人樂當樂迷小樹洞 手握礦石對宇宙下訂單

守夜人去年在Legacy舉辦千人演唱會，海豚刑警來站台。（放飛音樂提供）守夜人去年在Legacy舉辦千人演唱會，海豚刑警來站台。（放飛音樂提供）

記者張釔泠／專訪

守夜人長期以來都是樂迷的「小樹洞」，去年他們推出第四張專輯《我以為宇宙跟我說好了》，寫下向宇宙「下訂單」卻沒有實現的狀態，陪伴著被宇宙「丟包」願望的人們，Legacy專場後的簽售會，千人湧入與他們訴說心聲，一簽就到凌晨3點，對工作人員相當不好意思。

旭章常隨身佩戴不同能量的礦石，比如左手戴的海水藍寶可助他表演時有好嗓音，右手的黑金曜石手環出國時可防丟行李。（記者陳奕全攝）旭章常隨身佩戴不同能量的礦石，比如左手戴的海水藍寶可助他表演時有好嗓音，右手的黑金曜石手環出國時可防丟行李。（記者陳奕全攝）

稚翎表示：「我都會把樂迷當朋友，所以在表演時都有互相交朋友的感覺。」演出時的「儀式感」就成了很重要的事情，「我們總是想讓聽眾可以獲得現場的體驗，每一次都能有新的淨化層次。」旭章也說，「我們的存在不是很吵鬧、很標榜話題，而像是樂迷內在的朋友，不限定有沒有發專輯，就是長久的關係。」

去年他們在《我以為宇宙跟我說好了》聽歌會介紹新歌《言靈》時，就在現場發送礦石，大家一起手握礦石對宇宙「下訂單」，旭章說：「只要說出口的那一刻，就啟動了蝴蝶效應。」他們也分享對宇宙許願是有訣竅的，「要肯定句、不要太貪心，許自己做得到的，並提出一個目標。如果只是說『我要賺大錢』，宇宙是聽不懂的。」

旭章（左）、稚翎跨界影視，這些年創作出許多配樂作品。（記者陳奕全攝）旭章（左）、稚翎跨界影視，這些年創作出許多配樂作品。（記者陳奕全攝）

守夜人在獨立音樂界已佔有一席之地，但他們仍努力向外推廣，發行這張專輯時，稚翎就向宇宙許願，讓更多人能聽到守夜人的音樂、有更多國外演出邀約，讓她可以不用再打工，單純靠音樂維生，旭章解釋：「我們可以靠音樂活著，但不是很隨心所欲。」

稚翎坦率地說：「希望用唱歌換到更多生活費，治療別人、自己也過更好的生活。」而她的願望也逐步實現，今年守夜人將展開世界巡演，到馬來西亞、新加坡、香港、日本舉辦專場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中