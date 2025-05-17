（專訪）守夜人樂當樂迷小樹洞 手握礦石對宇宙下訂單

守夜人去年在Legacy舉辦千人演唱會，海豚刑警來站台。（放飛音樂提供）

記者張釔泠／專訪

守夜人長期以來都是樂迷的「小樹洞」，去年他們推出第四張專輯《我以為宇宙跟我說好了》，寫下向宇宙「下訂單」卻沒有實現的狀態，陪伴著被宇宙「丟包」願望的人們，Legacy專場後的簽售會，千人湧入與他們訴說心聲，一簽就到凌晨3點，對工作人員相當不好意思。

旭章常隨身佩戴不同能量的礦石，比如左手戴的海水藍寶可助他表演時有好嗓音，右手的黑金曜石手環出國時可防丟行李。（記者陳奕全攝）

稚翎表示：「我都會把樂迷當朋友，所以在表演時都有互相交朋友的感覺。」演出時的「儀式感」就成了很重要的事情，「我們總是想讓聽眾可以獲得現場的體驗，每一次都能有新的淨化層次。」旭章也說，「我們的存在不是很吵鬧、很標榜話題，而像是樂迷內在的朋友，不限定有沒有發專輯，就是長久的關係。」

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去年他們在《我以為宇宙跟我說好了》聽歌會介紹新歌《言靈》時，就在現場發送礦石，大家一起手握礦石對宇宙「下訂單」，旭章說：「只要說出口的那一刻，就啟動了蝴蝶效應。」他們也分享對宇宙許願是有訣竅的，「要肯定句、不要太貪心，許自己做得到的，並提出一個目標。如果只是說『我要賺大錢』，宇宙是聽不懂的。」

旭章（左）、稚翎跨界影視，這些年創作出許多配樂作品。（記者陳奕全攝）

守夜人在獨立音樂界已佔有一席之地，但他們仍努力向外推廣，發行這張專輯時，稚翎就向宇宙許願，讓更多人能聽到守夜人的音樂、有更多國外演出邀約，讓她可以不用再打工，單純靠音樂維生，旭章解釋：「我們可以靠音樂活著，但不是很隨心所欲。」

稚翎坦率地說：「希望用唱歌換到更多生活費，治療別人、自己也過更好的生活。」而她的願望也逐步實現，今年守夜人將展開世界巡演，到馬來西亞、新加坡、香港、日本舉辦專場。

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