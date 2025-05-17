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（專訪）聲波SPA 揭秘守夜人的音樂宇宙

守夜人去年推出《我以為宇宙跟我說好了》，療癒被宇宙「丟包」願望的人們。（記者陳奕全攝）守夜人去年推出《我以為宇宙跟我說好了》，療癒被宇宙「丟包」願望的人們。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪 

「淨化系樂團」守夜人的創作以「療癒」為主題，用音樂淨化聽眾的負能量與焦慮，守護在夜晚睡不著的人。主唱旭章除了會占星，同時也是「礦石溝通師」，工作室裡自然擺滿了各種礦石與水晶。他從小就愛石頭，爸爸帶他去挑玩具，他偏要買石頭，「它在對我招手」，自從買下第一顆黑曜石後，就與礦石結下不解之緣。

守夜人的音樂主打心靈療癒，工作室簡潔明亮，相當舒適。（記者陳奕全攝）守夜人的音樂主打心靈療癒，工作室簡潔明亮，相當舒適。（記者陳奕全攝）

★礦石助攻 事事亨通

守夜人除了推出專輯，也跨界影視，做了許多電影、電視劇配樂，近來旭章更成為電影《夏日最後的秘密》音樂總監。一進入工作室，就可以看到舒適的沙發，男女主唱旭章、稚翎每次與導演相約時，總是坐在這裡聊工作，旭章身上都會帶著礦石，隨手就掏出海水藍寶與天河石，侃侃而談：「海水藍寶對應到『喉輪』，可以讓我的喉嚨放鬆；天河石又稱『賭運之石』，可增加助力。」眉飛色舞的強調：「百試百中，至今沒有沒談成的case。」

走進他們的配樂區，旭章與稚翎開始工作前，也習慣會先拿白水晶輕敲「天使音叉」，天使音叉的振動頻率為4096赫茲，產生的震動能夠淨化、清理磁場。他們也曾在演出時敲擊天使音叉開場，為聽眾帶來安心感，此外，曾為《粽邪》、《女鬼橋》系列做電影配樂的他們，到片場時也會帶著天使音叉驅邪保身。

配樂區特別擺了天使音叉，輕輕敲擊能夠清理磁場；各色水晶、拉長石等則能帶來不同的功效。（記者陳奕全攝）配樂區特別擺了天使音叉，輕輕敲擊能夠清理磁場；各色水晶、拉長石等則能帶來不同的功效。（記者陳奕全攝）

★左手拉長石 右手黑曜石催生靈感

他們在做配樂時，常用的工作模式是旭章彈鍵盤、稚翎唱歌，現場就可以錄音，鍵盤的後方也擺了有「靈感之石」之稱的拉長石，旭章說：「想不出創意時，就會把拉長石拿在左手，可以帶來新的思路。」此外也擺了黑曜石防小人，他提到黑曜石要拿在右手，「因為左進右出，負能量才可以排出。」

提起他們常合作的影視作品，兩人笑說：「通常是有點另類的。」更多次接到鬼片，「但我們為鬼片寫的音樂，也是療癒的，例如跟害他的人達成和解、放下一切。」旭章曾以《該死的阿修羅》獲台北電影獎最佳配樂，「裡面寫的也是放下執念，帶有微微的禪意，跟我們喜歡身心靈的東西都非常一致。」

身為礦石溝通師的旭章（左）建議右手拿黑曜石，排出負能量；左手的拉長石則可帶來靈感。（記者陳奕全攝）身為礦石溝通師的旭章（左）建議右手拿黑曜石，排出負能量；左手的拉長石則可帶來靈感。（記者陳奕全攝）

★石頭算命 淨化儀式療癒樂迷

身為「礦石溝通師」，旭章可以透過礦石與使用者做能量交換，去年守夜人在女巫店演出時，他就透過石頭幫歌迷算命，他們常在演唱會上用不同的淨化儀式療癒樂迷並修復自己，樂迷也會給予回報，上回巡演時便有人送他們捕夢網，相互為對方祈求好運。

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