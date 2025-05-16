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娛樂 最新消息

威廉涉「閃兵」50萬交保 2節目主持棒喊暫停

威廉涉「閃兵」手上的主持節目出現異動。（資料照，記者胡舜翔攝）威廉涉「閃兵」手上的主持節目出現異動。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、侯家瑜、王定傳／台北報導〕威廉、陳零九、陳大天、大根、李銓、阿虎等多名藝人前天傳出涉「閃兵」案引起外界關注，檢警前天約談這些藝人，訊後諭令陳零九等8人15萬元至30萬元不等金額交保，昨晨再諭令大根、威廉分別以20萬元和50萬元交保。其中手握3個節目的威廉，主持工作面臨異動，他在TVBS的節目《食尚玩家熱血48小時》、《來吧！哪裡怕》皆發聲明，宣布將暫停拍攝。

威廉爆出閃兵爭議時，人還在綠島錄影，事後主動到綠島派出所釐清真相，並回台配合調查，前天以50萬元交保，不過昨《食尚玩家》表示將暫停威廉拍攝工作，並協助威廉儘速調整行程，以配合相關調查作業完成。

而他與其他棒棒堂成員所拍攝的實境《來吧！哪裡怕》，第二季拍攝計畫也宣布暫時停止，威廉兩檔節目一夜出現異動，目前僅剩和許效舜搭檔主持的東森《效廉出發吧！》，是否會再有變數，電視台尚未給出答案。

陳大天7月初將參與脫口秀演出《炎上鍾明軒》，主辦方薩泰爾娛樂發文偷虧：「大天是也不用這麼努力」，並表示會照常售票；通告藝人阿虎的經紀人則說這幾天原本有5個通告，目前都暫緩；至於陳零九擔任主持之一的《娛樂百分百》，電視台低調表示後續節目錄製將視狀況彈性調整。

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