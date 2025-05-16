《人物專訪》李銘忠想演戲 哭求李銘順一度遭拒

李銘順（右）、李銘忠透過節目有了更多時間相處，感情更加緊密。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專訪〕李銘順、李銘忠兄弟倆在演藝圈打拚多年，卻是首度在螢光幕前合作，化身在地騎士拍攝公視《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》，耗時30天騎遍全台。李銘忠受訪時表示，當年踏入演藝圈時，哥哥並不贊成，李銘順更爆料：「他當時在我面前哭得很慘。」

兄弟檔闖星路 不干預不求助 各擁一片天

李銘忠坦言，那是他第一次為自己想做的事向哥哥爭取，如今事業有成，他大笑說：「我當年流的淚沒有白流！」

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對於李銘忠來說，哥哥有時也像「嚴父」、常會對他訓話。李銘忠回憶，自己曾經很困擾，因為無論走到哪，大家都知道自己是李銘順的弟弟，「他（李銘順）有安排線人，我們在麻六甲有共同朋友，那時候都覺得自己被監視，不能夠做壞事！」李銘順則說因為自己有些社會歷練，所以會特別留意弟弟是否走偏，也常分享生活經驗給他。

身為大哥的李銘順坦言，不希望弟弟跟他吃一樣的苦，所以當李銘忠表示想當演員時，他並不鼓勵，「那時候還不知道他真的喜歡表演，他當時還有穩定的工作，加上如果他進來肯定會被比較。」直到弟弟流著淚請求：「你就讓我去。」李銘順才點頭。李銘忠則搞笑補充：「我哪有哭，只是流點眼淚啦！」

李銘忠表示，這些年自己從不向哥哥求助，這是屬於他們家人間的作風，自己的事自己搞定，彼此都認為不聞不問不一定就是壞事，李銘順表示：「這才是對的，每一段路都一定要自己走，我不會主動去關心，都默默看，看到他現在的成績當然也很替他開心。」

隨著這趟節目拍攝，李銘忠說，旅程中他跟哥哥的距離感減少了，期待未來能合作戲劇；李銘順直言更喜歡透過實境節目合體，笑說若有節目邀請，會很樂意再接。李銘忠去年9月與圈外女友Jess登記結婚，今年忙於安頓新房，婚禮可能延到明年，他笑說為了拿到哥哥的紅包一定會辦婚禮，李銘順則期待屆時能與親友們相聚慶祝。

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