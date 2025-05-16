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娛樂 最新消息

〔第27屆台北電影獎〕《鬼才之道》提名14項大贏家 吳慷仁不像「約炮單親霸」無緣影帝

《鬼才之道》以14項提名成為本屆台北電影獎入圍大贏家。（牽猴子提供）《鬼才之道》以14項提名成為本屆台北電影獎入圍大贏家。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025第27屆台北電影節「台北電影獎」公布入圍，好評爆棚的《鬼才之道》入圍最佳劇情長片、導演、編劇、男女主角共14項大獎，是提名大贏家，黑白電影《小雁與吳愛麗》和描繪移工故事的《白衣蒼狗》分別以12項、10項緊追。

李亞梅分享北影入圍內幕，揭遺珠名單。（記者胡舜翔攝）李亞梅分享北影入圍內幕，揭遺珠名單。（記者胡舜翔攝）

昨由北影「非常新人」詹懷雲、雷嘉汭擔任揭曉嘉賓，《鬼才之道》主要角色陳柏霖、張榕容、姚以緹皆獲演技獎提名，唯獨演出「菜鳥鬼同學」的王淨雖被評審稱讚角色重要，卻因票數不足，未獲評審青睞。

台北電影獎入圍名單由北影「非常新人」詹懷雲（左）、雷嘉汭揭曉。（記者胡舜翔攝）台北電影獎入圍名單由北影「非常新人」詹懷雲（左）、雷嘉汭揭曉。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖搶影帝 江齊黑馬入圍影后

影帝入圍方面，《白衣蒼狗》泰籍演員萬洛隆甘迦曾獲去年金馬影帝提名，他在戲中飾演非法移工，角色蘊含生命力，應是陳柏霖的最大對手，另外《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大、《愛作歹》黃冠智實力同樣不容小覷。

夏于喬（左）和楊貴媚兩人以《小雁與吳愛麗》雙雙入圍台北電影獎。（牽猴子提供）夏于喬（左）和楊貴媚兩人以《小雁與吳愛麗》雙雙入圍台北電影獎。（牽猴子提供）

張艾嘉、夏于喬再戰影后

女主角提名者中，張艾嘉和夏于喬皆是「金馬61」影后入圍者，兩人今年再戰北影影后，其中《女兒的女兒》張艾嘉在片中直視生命課題，展現影后級演出，奪獎來勢洶洶；《有病才會喜歡你》江齊、《我家的事》高伊玲也將一起搶獎。

劉韋辰（左）在《蟲》中不開口說話，道出台灣青年失語的青春。（目擊者提供）劉韋辰（左）在《蟲》中不開口說話，道出台灣青年失語的青春。（目擊者提供）

男主角競爭激烈 巫建和、劉韋辰成遺珠

大尺度台片《破浪男女》入圍最佳新演員、聲音設計和傑出技術3獎，男主角吳慷仁卻與入圍擦身；北影總監李亞梅表示，評審肯定吳慷仁是非常厲害的演員，但有人覺得他不太像「約炮單親霸」的角色，因此票數差了一些。

《破浪男女》吳慷仁無緣角逐今年北影男主角。（双喜電影提供）《破浪男女》吳慷仁無緣角逐今年北影男主角。（双喜電影提供）

另外，《蟲》劉韋辰的角色道出台灣當下青年失語的青春，評審表示他話不多，但表現沉穩，有很多層次，只是這次男主角太強，沒能進到最後一輪，包括《默視錄》巫建和也是男主角遺珠。2025台北電影獎將於7月5日頒獎。

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