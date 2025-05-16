陳奕迅染疫 雄蛋3場演唱會急卡 田馥甄小巡演 6月萬里延至7月埔里

陳奕迅向觀眾致歉，承諾會努力恢復健康。（環球提供）

〔記者陽昕翰、陳鳳麗／台北、南投報導〕金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎，昨無奈宣布今起在高雄巨蛋的3場演唱會延期，他表示：「非常遺憾，等了12年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。」而金曲歌后田馥甄的小型巡演明天在台南井仔腳瓦盤鹽田起跑，原訂6月在萬里的場次，也宣布將延至7月改至南投埔里舉辦。

田馥甄緊急宣布捨棄萬里場地，7月改至埔里開唱。（何樂音樂提供）

陳奕迅才以《這樣很好》入圍金曲36年度歌曲，未料近來身體不適確診，本週無法來台灣開唱。他親自發聲道歉：「對於造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。」強調會遵照醫囑，「努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」

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為了不辜負高雄歌迷的期待，團隊第一時間啟動應變機制，積極協調場館與人力資源，全力促成首週三場演出的順延安排。

原訂5月16、17、18日的演唱會，將延期5月29、30、31日舉行；5月23、24、25日的場次則維持不變，預計如期舉辦。

對於本週延期的場次，已購票的觀眾可持原票於新場次的原座位入場，若無法出席亦可辦理全額退票，詳情可洽拓元售票系統公告。

田馥甄舉辦「田調」Live in Life野地小巡演，原訂6月7、8日在新北市萬里區熱氣流飛行場的場次宣布取消改期。

主辦單位表示：「考量場地周邊環境及整體安全規劃等因素，為確保觀眾、工作人員及演出者之人身安全與演出品質，主辦單位多方審慎研議後，決定捨棄萬里場地，將原定演出日延期，並調整地點改至南投埔里暨南大學舉行。」購票觀眾可選擇保留原入場資格，平移至埔場，或依遠大售票公告進行退票作業。

田馥甄原訂的萬里場次，7月將改至埔里的國立暨大舉辦，暨大透露，兩場演唱會地點都在校內的大草皮，由於埔里交通和住宿較不方便，校方也在討論是否開放學生宿舍提供給歌迷就近投宿。

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